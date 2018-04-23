12 слов и выражений, которым тебя точно не учили на уроках английского языка

Не важно, спик ю инглиш ор нот, английский все равно есть в твоей жизни, и его в ней немало.

Англицизмы массово пробираются в «великий и могучий», и мы постоянно пользуемся целой кипой иностранных слов. Начиная с таких невинных, как контейнер и киллер, заканчивая такими страшными, как пролонгировать.

По-английски болтают герои наших любимых фильмов и сериалов, на этом языке работают лучшие приложения для спортивных тренировок, а работодатели мечтают о том, чтобы продвинутым уровнем знания английского обладали даже грузчики (так, на всякий пожарный).

И хотя в интернете сейчас полно курсов по изучению самого распространенного языка за месяц, неделю или 15 минут, Playboy все равно решил внести свою лепту. Ко дню английского языка мы подготовили для тебя подборку полезных слов, подходящих для разных ситуаций, случающихся в жизни каждого современного мужчины. Ну что, ты готов к уроку?

Для работы, любимой и не очень

Если верить статистике (что мы не рекомендуем делать), на работе человек проводит в среднем около 10 лет. И даже если ты работаешь переворачивателем панд или профессиональным обнимателем, то все равно знаком с тем чувством, когда не рад понедельнику, гипнотизируешь часы в пятницу или тусуешься вокруг кулера.

Monday blues — идти на работу или учебу в понедельник утром в разбитом состоянии, потому что вчера до трех часов ночи смотрел сериал.

Chuck a sickie — взять больничный при хорошем самочувствии (кто так не делал?).

Fuckoff o’clock — конец рабочего дня в пятницу, когда сотрудники хотят свалить домой как можно скорее.

Cubicle speed — кофейные наркотики, используемые для выживания в офисной среде.

Для всех этапов отношений с противоположным полом

10 лет на работе (почти как 12 лет рабства), а угадай, сколько на любовные утехи? Всего 48 дней. А к ним прибавляются еще множество лет на поиск, ухаживания, привыкание, ссоры, расставания, и все по новой. И для каждой из этих фаз в английском есть свое определение.

Ivaginary friend — воображаемая подруга.

Fuck for glory — переспать с кем-то, у кого привлекательное тело и некрасивое лицо.

Sexorcism — изгнание духов бывшего/бывшей с помощью секса с кем-то новым.

The fight bed — место, в котором приходится спать мужчине, когда он ссорится со своей женщиной; это может быть машина, квартира друга и т.п.

Для приятного времяпрепровождения

Независимо от того, живешь ли ты в России или Зимбабве, в твоей взрослой жизни, скорее всего, хватает стресса. А так как нервные клетки не восстанавливаются, то приходится реабилитироваться старыми, проверенными способами. И в англоязычных странах поход в бар для снятия напряжения не менее популярен, чем к пресловутым психотерапевтам.

Amuse Booze — маленький аперитив дома перед большой тусовкой.

Morning after — проснуться после пьянки в разбитом состоянии.

Sketchball — человек, вовлеченный в разврат, алкоголь и наркотики больше, чем это вообще можно себе представить.

Rotgut — дешевый отвратительный напиток.