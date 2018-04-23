Как люди древности решали проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня

Сегодня каждый из нас поставлен в нелегкое положение. Нравственные ориентиры, которым ты следуешь, должны умещаться не только в правовые рамки, но и не противоречить общественным нормам, которые с каждым годом меняют формы. Ты должен следить, чтобы твои высказывания и твои действия никто не воспринял как проявление расизма, сексизма или гомофобии. Ты должен жить не только по своему собственному кодексу, но и соответствовать общепринятым ценностям. В конечном итоге вся твоя жизнь превращается в бесконечное желание угодить окружению.

Попытка хотя бы частично выбраться из этого конформистского круговорота и пытаться отстоять свою позицию может «подмочить» твою репутацию, а порой и сделать социальным изгоем. Это вызывает чувства подавленности и неудовлетворенности. А там и до депрессии недалеко. Чтобы избежать подобного, предлагаем вспомнить ветхие мудрости наших предков. Или ты думал, что люди в прошлом не испытывали похожих проблем? К слову, признаки депрессии проявлялись у людей еще во времена античности. Гуру древнегреческого здравоохранения — Гиппократ — дал ей тогда медицинское название «меланхолия». А раз люди и раньше испытывали похожие проблемы, то давай разберем, какими же универсальными средствами они пользовались, чтобы прожить жизнь достойно.

1. Мудрая литература

Литература древности не отличалась разнообразием. Печатной индустрии еще не было на горизонте, а расписывать вручную огромные тиражи, знаешь ли, и целой эпохи не хватит. Поэтому тексты прошлого пытались уместить в себя все самое главное, то, что больше всего волновало людей всех поколений и разных мест проживания. Теории, находящиеся на стыке теологии и философии, пытающиеся объяснить суть всего окружающего, были излюбленной темой древних авторов. От Книги Екклесиаста и поэм Гомера до трудов Блаженного Августина — во всех них предпринимались попытки дать ответ о смысле жизни и о предназначении человека. Героев древних трагедий обрекали на несчастья, проводили через самые тяжелые испытания, чтобы в условиях лишений они обретали самоконтроль и стойкость. Ведь, как метко подмечали мудрецы древности, именно эти качества являются основой благополучия и совершенства. Стоит отметить, что древние авторы были скорее прагматиками, чем просто идеалистами. Ведь их посыл имел самую практичную цель из возможных. Они понимали, что депрессия провоцирует ненависть к себе, а значит может подвергнуть риску и выживание народа.

2. Самоконтроль

Самоконтроль считался самой выдающейся добродетелью, что, пожалуй, применимо и к современному обществу. Один из самых мудрых римских императоров — Марк Аврелий —начал первую книгу своих размышлений словами: «Воздержись от всякого гнева и страсти». Конечно, сказать это намного легче, чем сделать, поскольку жизнь подбрасывает нам множество испытаний, заставляющих проявлять гнев. Но смысл самоконтроля заключен в том, что спокойный и хладнокровный ум способен принимать взвешенные решения и анализировать первопричину проблемы. Это и приведет к успеху. А доброта вместо суровости — к счастью.

3. Осмотрительность

«Дай волю своим ушам. Услышь то, что сказано другими. Дай волю своему сердцу понять это. Помести услышанное в него. И горе тому, кто пренебрежет этим. Позволь услышанному оставаться в твоей груди, чтобы оно могло проложить дорогу к сердцу. И этот вихрь знаний пусть обретет власть над твоим языком. Если ты будешь делать так всю свою жизнь, то придешь к успеху».

Это вольная трактовка текста из книги «Поучения Аменемопе», написанной в Древнем Египте примерно в 1200 году до н.э. Проще говоря, здесь рекомендуется, что называется, «следить за базаром». Действительно, мудрого человека отличает сдержанность риторики в зависимости от окружения, в котором он пребывает. Не случайно ведь в период написания этих строк Древний Египет был имперской державой с сильнейшей армией и прогрессивной культурой. Осмотрительность важна не только потому, что неверное высказывание или действие могут стать предметом правового разбирательства. Понимание сути вещей и неторопливость принятия решений обеспечивают твердую моральную основу твоих поступков. Иногда мы делаем выводы, опираясь на неполные знания или под воздействием эмоций. Это может привести к неприятным последствиям или вовсе сломать жизнь. Осмотрительность приносит нам умение мыслить глубже, использовать нравственный фильтр, чтобы предотвратить возможные ошибки.

4. Стойкость

«Человек и его Бог» — шумерская молитва, датированная тремя тысячелетиями до нашей эры. Этот текст относят к теодицеи — теоретической попытке ответить на вопрос: «Если Бог существует, тогда почему со мной происходит зло?». Как видишь, постичь смысл лишений и их пользу люди пытаются уже очень давно. От древней мудрости Месопотамии до египетских текстов и Библии оплотом человеческих добродетелей является стойкость. С какими бы трудностями ни сталкивала тебя жизнь: потерей денег, здоровья, социального статуса и даже угрозой жизни, — это все способно сделать тебя еще сильнее. И может, современному человеку, слегка обмякшему в силу отсутствия суровых реалий древнего мира, данная мысль кажется странной. Но тут хочется вспомнить ницшеанское «все, что нас не убивает…» и признать, что любые проблемы можно обернуть себе во благо, если научиться переносить их стойко. И тогда каждый новый стресс не будет выбивать тебя из колеи, а станет очередным толчком для достижения успеха. А что такое депрессия, ты и вовсе забудешь.