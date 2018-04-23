Почему у русских чаще всего серые глаза

Серыми глаза человека делает недостаточное количество пигмента меланина в радужке глаза и высокая плотность волокон самой радужки, причем, чем выше плотность, тем светлее и необычнее цвет глаз.

Ученые считают, что серыми глаза нам кажутся в том случае, если фотоны света особым образом преломляются и рассеиваются во внешних слоях радужки. Антропологи думают, что различие между серым и голубым цветом глаз субъективно, и с пятидесятых годов XX в столетия не выделяют серый в отдельный цвет.

В мире

Известно, что серые глаза распространены на Севере Европы и в её восточной части. Какой именно ген отвечает за этот цвет глаз, генетики точно не определили. Считается, что за серые глаза отвечают сразу несколько генов, поэтому предсказать, какие именно глаза будут у детей сероглазых родителей трудно.

Согласно цифрам, которые приводит последняя перепись, в нашей стране сейчас проживает 111 016 896 русских, 521 443 белоруса, 47 125 поляков и 1 927 988 украинцев — и это основные народы России, среди которых распространен серый цвет глаз.

Монголоидное население страны в подавляющем большинстве обладает черными и тёмно-карими глазами, а процент светлых глаз на Кавказе, хоть и доходит у малочисленных народов до 50%, но в общей массе не превышает 15–17%.

Как было раньше

О том, что в Российской империи серый цвет глаз был распространен, ещё в XVII веке вспоминал римский посол Райтенфелс. Он указывал, что волосы у русских были русые или с рыжиной, а глаза чаще всего — голубыми или серыми. Эти серые глаза, по словам римлянина, особенно ценились за красоту, грозный взгляд обладателей и за «некий огненно-красноватый блеск», который мерещился дипломату в глазах местного населения.

Данные, опубликованные в конце XIX века в энциклопедии Эфрона и Бокгауза, дают понять, что больше всего среди русских были распространены серые глаза, но при этом процент голубых глаз если и был меньше, то ненамного. Больше всего серых и голубых глаз было среди малороссов и великороссов. А вот у белорусов серые и голубые глаза встречались почти в 80%, то есть 40–45% населения было сероглазыми.

В начале XX столетия вел наблюдения врач и ученый Иван Пантюхов. Он отмечал, что среди солдат, с которыми ему приходилась работать, 50% были обладателями серых глаз, еще 20% имели голубые либо синие глаза. Но антропологи считают выборки Пантюхова некорректными с научной точки зрения и относят его работы к частным наблюдениям.

В пятидесятых годах прошлого века советские антропологи провели масштабную экспедицию с целью изучения русского народа в местах его постоянного проживания. Было обследовано и изучено около 17 000 человек. Оказалось, что серые глаза встречаются примерно у 21,7% обследованных. Причем, у мужчин они встречались чаще на 2%. Еще у 21,7% населения глаза были голубыми или синими.

Где в России

Советский антрополог, академик Татьяна Алексеева в своих работах писала, что наиболее часто светлый цвет глаз встречается у русского населения, проживающего в Пскове и его окрестностях, на берегах Чудского озера, в долинах рек Ильмень, Великая, Ловать, Молога, в Верховьях Днепра и Волги. Здесь светлыми глазами обладают 57% населения, то есть почти 30% людей сероглазы.

Такой же процент серых глаз был у русских на северо-западе Архангельской области. Немного меньше, около 25% сероглазых людей проживало на Валдае, а так же в регионе, ограниченным верховьем Днепра, рекой Окой, средней Волгой и Мородовией с Чувашией на востоке (светлоглазых людей здесь было 50%). Еще меньше (23,5%) их жило в центральных районах страны, которые можно ограничить верховьем Москвы-реки и реками Протва на западе, Клязьмой на севере, нижней Окой на востоке и средней Окой на юге.

Среди русских, расселившихся по рекам Клязьма, Вятка и Кама, светлоглазых 37%, можно предположить, что только половина из них — сероглазые.

Среди русских Сибири и Дальнего Востока процент светлоглазых ещё ниже, но отдельно тут можно выделить общины староверов, чье население, живущее замкнуто, сумело сохранить светлые глаза. Такие общины живут на Урале, на Алтае и в Красноярском крае. Русское население Енисея и Приангарья из-за смешанных браков потеряло 5% людей с серыми глазами. Зная все это, несложно посчитать, что всего в России живет почти 28 000 000 сероглазых людей.

Больше, чем в Европе

А согласно исследованиям антрополога Василия Дерябина, который проводил анализ данных с помощью математического анализа, у 45% русских глаза серые, голубые, серо-голубые и синие — то есть почти 50 000 000 обладателей серых глаз живут среди нас. В Западной Европе таких людей всего 35%.

Последние исследования генетиков показали, что светлые глаза русских на севере объясняются их родством с латышами, литовцами и шведами, а также с финнами, эстонцами, вепсами, ижорцами и карелами. Существует гипотеза, что на этих землях сохранился древний палеоевропейский генофонд.

Кроме названных территорий люди с серыми глазами чаще всего встречаются в Карелии, в Мурманской, Смоленской и в Новгородской областях.

В Европе светлые глаза встречаются у подавляющего большинства эстонцев, норвежцев и финнов, у 75% немцев и 89% датчан.

Почти половина евреев-ашкенази со светлыми глазами. Серые глаза редко, но все-таки встречаются в Ливане, в Пакистане, на Памире и в Таджикистане. В США серые глаза — редкость. Ими обладает всего 0,9% белого населения — ирландцы или выходцы из Англии.