Какие девушки России считаются самыми красивыми

Сегодня в России проживают более 300 этносов, каждый из которых имеет своих прекрасных представительниц. Опираясь на данные рейтингов по России, можно увидеть, какие нации чаще всего завоевывали звание самой-самой.

Славянки

Крупнейшая этноязыковая общность в Европе объединяет много народов, в числе которых русские и украинцы. Начиная с 90-х годов россиянки много раз побеждали на международных конкурсах красоты. Юлия Курочкина стала первой завоевавшей титул «Мисс Мира» в 1992 г, второй же красавицей, покорившей мир, оказалась в 2008 г Ксения Сухинова из Тюмени.

Татарки

Вторая по численности нация имеет нескольких победительниц, в числе которых Эльмира Туюшева из Обнинска и Диана Зарипова. Живущие в южно-восточных территориях народы отличаются более смуглым цветом кожи, придающим очаровательную изысканность и привлекательность. Известные во всем мире татарки — певица Алсу и модель Ирина Шейк , занимающая 14-е место в списке самых сексуальных людей. Будучи лицом известнейших марок Lacoste, Guess, La Perla, Givenchy, она вполне заслуженно привлекает повышенное внимание своей неординарной внешностью.

Черкешенки

Адыгейки, черкешенки, абазинки, кабардинки обладают отчетливой выразительностью лиц, отмеченной глубоким взглядом и волевым характером. Из летописи известно, что царь Иван Грозный женился во второй раз именно на черкешенке, которая была знатной дочерью кавказского мурзы. Есть мнение, что красавица-невеста стала прототипом Шамаханской царицы из сказки Пушкина. Сегодня хорошо известна певица и ведущая Сати Казанова также кабардинского происхождения.

Башкирки

Тюркоязычная нация подарила России многих представительниц модельного бизнеса. Среди них Тансулпан Сиражетдинова, Анжелика Якусева, победительница консурса «Дочь Солнца» Гульсум Аиткулова и, наконец, известная спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева — по версии журнала FHM входящая в рейтинг 100 самых красивых женщин мира.

Еврейки

Бурятки

Легендарная красота азиаток многие поколения не давала покоя мужским сердцам. Таинственные и роскошные, загадочные и немного хитрые — они обладают искренним взглядом и открытой душой. Коренной народ Сибири подарил нам таких ярких красавиц, как победительница Московской Красы Бурятии Наталья Жамсоева, певица Анна Обожина, писательница Ирина Пантаева , модель Мария Шантанова

Мордовки