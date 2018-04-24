Какие девушки России считаются самыми красивыми 

Сегодня в России проживают более 300 этносов, каждый из которых имеет своих прекрасных представительниц. Опираясь на данные рейтингов по России, можно увидеть, какие нации чаще всего завоевывали звание самой-самой.
Славянки
Крупнейшая этноязыковая общность в Европе объединяет много народов, в числе которых русские и украинцы. Начиная с 90-х годов россиянки много раз побеждали на международных конкурсах красоты. Юлия Курочкина стала первой завоевавшей титул «Мисс Мира» в 1992 г, второй же красавицей, покорившей мир, оказалась в 2008 г Ксения Сухинова из Тюмени.
Драгоценные короны победительниц и финалисток европейских конкурсов в свое время надевали и другие славянки: это Оксана Федорова из Санкт-Петербурга, Елена Рогожина из Самары, Светлана Королева, София Никитчук из Екатеринбурга, Олеся Стефанко из Ивано-Франковска, Екатерина Плехова, Ирина Антоненко, Алена Щербань из Днепропетровска. Специалисты отмечают неизменную привлекательность и миловидность черт русского лица. Русые волосы, светлая кожа и правильные пропорции рисуют гармоничную внешность. Неслучайно многие иностранные гости страны говорят, что в московском метро встречается гораздо больше красавиц, нежели во всей Америке.
Татарки
Вторая по численности нация имеет нескольких победительниц, в числе которых Эльмира Туюшева из Обнинска и Диана Зарипова. Живущие в южно-восточных территориях народы отличаются более смуглым цветом кожи, придающим очаровательную изысканность и привлекательность. Известные во всем мире татарки — певица Алсу и модель Ирина Шейк, занимающая 14-е место в списке самых сексуальных людей. Будучи лицом известнейших марок Lacoste, Guess, La Perla, Givenchy, она вполне заслуженно привлекает повышенное внимание своей неординарной внешностью.
Черкешенки
Адыгейки, черкешенки, абазинки, кабардинки обладают отчетливой выразительностью лиц, отмеченной глубоким взглядом и волевым характером. Из летописи известно, что царь Иван Грозный женился во второй раз именно на черкешенке, которая была знатной дочерью кавказского мурзы. Есть мнение, что красавица-невеста стала прототипом Шамаханской царицы из сказки Пушкина. Сегодня хорошо известна певица и ведущая Сати Казанова также кабардинского происхождения.
Башкирки
Тюркоязычная нация подарила России многих представительниц модельного бизнеса. Среди них Тансулпан Сиражетдинова, Анжелика Якусева, победительница консурса «Дочь Солнца» Гульсум Аиткулова и, наконец, известная спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева — по версии журнала FHM входящая в рейтинг 100 самых красивых женщин мира.
Еврейки
Наличие еврейских корней отмечено у множества удивительных по обаянию женщин. Среди них звезды кино Элина Быстрицкая и Татьяна Самойлова, Оксана Фандера и величайшая балерина Майя Плисецкая. Российской эстраде хорошо известны певицы еврейского происхождения Лариса Долина и Анжелика Варум.
Бурятки
Легендарная красота азиаток многие поколения не давала покоя мужским сердцам. Таинственные и роскошные, загадочные и немного хитрые — они обладают искренним взглядом и открытой душой. Коренной народ Сибири подарил нам таких ярких красавиц, как победительница Московской Красы Бурятии Наталья Жамсоева, певица Анна Обожина, писательница Ирина Пантаева, модель Мария Шантанова.
Мордовки
Писаные красавицы из финно-угорской группы народов традиционно считались одними из самых привлекательных, обладая нежной белой кожей лица и светлыми глазами. Мордовский живописец Федот Сычков все свое творчество посвятил изображению красоты эрзянских девушек в национальных костюмах. Сегодня мы можем видеть лучших представительниц в лице певицы Надежды Кадышевой, спортсменки Светланы Хоркиной и модели Натальи Водяновой.