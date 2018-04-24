6 важных навыков для выживания в дикой природе

Если ты видел фильм «На грани», то должен помнить, как главный герой — миллиардер, которого играет Энтони Хопкинс — оказывается со своими коллегами в диком лесу. Холод, отсутствие еды, средств связи и навигации; вдобавок за ними охотится голодный гризли — не самая привычная ситуация для каждого из нас. И вот в этом фильме знания главного героя помогают ему выжить. Это лишний раз доказывает, что настоящий мужчина не пасует перед трудностями, будь то многомиллионная сделка на работе или враждебные условия таежного леса. Мы не желаем тебе той же участи, которая навалилась на героев фильма. Но, если вдруг окажешься в диких условиях, вот тебе несколько советов, которые помогут вернуться домой живым и невредимым.

1. Навигация по солнцу

Наверняка ты слышал, что до изобретения компаса люди ориентировались по солнцу. Каким образом? Все очень просто: для начала берешь палку примерно метровой длины. Раз ты в диких условиях, это может быть какая-нибудь отломленная ветка. Воткни эту палку в землю и поставь камень в той отметке, где кончается тень от нее. Проделай то же самое через 15 минут. Затем встань между двумя камнями таким образом, чтобы первый был по левую сторону, а второй — по правую. Посмотрев прямо, ты узнаешь, где север.

2. Добыча пищи

Одно из первых, что заставит тебя тосковать по дому в диких условиях — это отсутствие еды. А то, что предлагает тебе дикая природа, не всегда съедобно. Собственно, самое плохое, что с тобой может случиться в таком случае, помимо голодания — отравление ядовитыми растениями. Поэтому держись подальше от черных и фиолетовых ягод. Вполне съедобны желуди, в них много белка и жиров — они могут пригодиться в экстремальных условиях. Достаточно пригодны для пищи листья подорожника и крапивы. В тайге можно добавить в свой рацион семена сосновых шишек или кедровые орехи.

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3. Питьевая вода

Источником питьевой воды в условиях дикой природы могут быть пресные водоемы: река, пруд, озеро. Для утоления жажды лучше использовать воду из рек, поскольку в стоячей воде озер и прудов скапливаются бактерии. Если река горная с быстрым течением, то ее вода даже не требует фильтрации, потому что она абсолютно чистая. В противном случае есть несколько способов очистки воды. В качестве фильтра можно использовать ткань, внутрь которой завернута галька, песок или древесный уголь. Пройдя через нее, вода станет питьевой, но для полной безопасности жидкость лучше прокипятить. Зимой данную проблему можно решить с помощью талого снега или льда.

4. Первая помощь при травмах

Самыми распространенными травмами на природе являются порезы и царапины. Если поблизости растет алоэ вера, его следует приложить на место раны. В случае перелома нужно сделать шину (из веток деревьев, например), чтобы кость оставалась на месте. Чтобы остановить кровотечение можно сделать жгут из тонкого стебля или куска ткани. Им обматывают конечность выше раны, но как можно ближе к ней, чтобы сократить участок, оставшийся без кровоснабжения. При этом жгут нельзя оставлять надолго. Чтобы конечность не парализовало, необходимо — каждый час в теплый период или каждые полчаса при морозе — ненадолго расслаблять жгут, при этом зажимая рану рукой.

5. Добыча огня

Существуют несколько способов добычи огня на природе без использования спичек. Мы расскажем тебе о двух самых популярных. Первый — это оптический. Тут все просто: комбинация увеличительного стекла и солнечного света создают сфокусированный луч и нагревают поверхность. Причем в качестве линзы можно использовать не только лупу. Это могут быть и объектив фотоаппарата, и линза бинокля. За неимением указанных предметов можно использовать совсем аскетичные методы: бутылку с водой или кусок льда. Знаменитый специалист по выживанию в дикой среде — Робинзон Крузо — для добычи огня использовал стекло от наручных часов. Тоже неплохой метод. Если нет всего того, что мы указали выше, и оптический метод тебе не подходит, то рекомендуем использовать силу трения. Это довольно трудоемкий процесс, зато не требующий подручной материальной базы. Самый простой способ — это трение деревом о дерево. Для этого используется доска с выдолбленной канавкой посередине. В эту канавку под углом 45 градусов вставляется деревянный стержень, который под давлением нужно водить вдоль нее. Со временем скопившийся древесный порошок начнет дымиться и превратиться в огонь.

6. Строительство укрытия

Если твой поход внепланово затянулся и тебе необходимо убежище для отдыха, то придется соорудить его самому. «Хилтон», конечно, популярная сеть отелей, но не настолько, чтобы оказаться где-нибудь посреди тайги. Сделать укрытие можно с помощью трех-четырех длинных палок, сплетенных между собой лозами. Затем следует дополнить пространство между ними веточным каркасом, а оставшуюся часть заполнить листьями или большим лоскутом ткани, если таковой имеется. 9 необычных советов по выживанию, которые помогут тебе спасти жизнь