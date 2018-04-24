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Раджа Наингголан: Надеюсь, «Роме» не придется снова отыгрываться с 1:4
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Раджа Наингголан: Надеюсь, «Роме» не придется снова отыгрываться с 1:4 

Советский спорт 4 часа назад
«Некоторые игры сами по себе дают тебе мотивацию. Тебе не надо следить за энергией, ты можешь чувствовать боль или усталость, но ноги бегут сами по себе. Например, такую энергию дают матчи вроде нашего второго с „Барселоной“. В них приятно играть, они дают что-то большее. Надеюсь, у всех нас будут те же эмоции в игре с „Ливерпулем“.
Выход в полуфинал показал нам, на что мы способны. Не выйди мы из группы, говорили бы обратное. Надеюсь, нам не придется снова отыгрываться с 1:4, ведь чудеса случаются не каждый день», — приводит слова Наингголана Football Italia.
Первая игра состоится 24 апреля в Англии. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 21:45 мск. Ответная встреча пройдет в Италии 2 мая.
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