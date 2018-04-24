Шило из «Кровостока» назвал храм Христа Спасителя торговым центром

Храм Христа Спасителя похож на торговый центр, считает лидер группы «Кровосток» Антон Черняк , известный под псевдонимом Шило. Об этом он заявил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, опубликованном на YouTube.

Черняк подчеркнул, что был в храме только один раз, и по отделке он напомнил ему многофункциональный торговый центр. Этому впечатлению также способствовало наличие на территории собора автомойки легкового транспорта.

«Мы как-то даже заезжали один раз, помыли там автомобиль, там такая стоянка, несколько машин Maybach стояли», — вспомнил Шило.

В ходе той же беседы музыкант признался, что больше всего в современной России ему не нравятся произвол и сословность.