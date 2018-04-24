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Шило из «Кровостока» назвал храм Христа Спасителя торговым центром
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Шило из «Кровостока» назвал храм Христа Спасителя торговым центром 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Храм Христа Спасителя похож на торговый центр, считает лидер группы «Кровосток» Антон Черняк, известный под псевдонимом Шило. Об этом он заявил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, опубликованном на YouTube.
Черняк подчеркнул, что был в храме только один раз, и по отделке он напомнил ему многофункциональный торговый центр. Этому впечатлению также способствовало наличие на территории собора автомойки легкового транспорта.
«Мы как-то даже заезжали один раз, помыли там автомобиль, там такая стоянка, несколько машин Maybach стояли», — вспомнил Шило.
В ходе той же беседы музыкант признался, что больше всего в современной России ему не нравятся произвол и сословность.
«Кровосток» основали в 2003 году Черняк и Дмитрий Файн. Творческое направление группы характеризуется как «художественный гангста-рэп». Тексты песен коллектива содержат нецензурную лексику.
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