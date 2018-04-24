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Наталья Подольская поддержала участницу проекта «Ты супер!»
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Наталья Подольская поддержала участницу проекта «Ты супер!» 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Певица Наталья Подольская поучаствовала в съемках четвертьфинала вокального конкурса «Ты супер!».
Артистка приехала поддержать 13-летнюю участницу проекта Викторию Трончук. Девочка родом из чувашского города Шумерля, ее воспитывают бабушка и дедушка.
Виктория занимается эстрадно-джазовым вокалом, а для выступления выбрала песню «Поздно», которая в свое время прославила Подольскую.
"Вика, ты умница! Ты должна верить в себя, у тебя огромный потенциал! Тебе надо набираться опыта и всё получится. У тебя шикарный голос! Я очень рада, что ты выбрала композицию «Поздно». Если бы не эта песня, то меня бы не было на большой сцене", — призналась певица.
Международный вокальный конкурс проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Он помогают детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать талант и исполнить заветные мечты.
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