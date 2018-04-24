Мама купила нищему завтрак. Прочитав записку с его исповедью, она не смогла даже вздохнуть…

Молодая мама и студентка Кэйси Фишер из США забежала в бар, чтобы быстро выпить кофе перед учебой. Но встретив по пути бездомного, она, сама того не осознавая, смогла изменить не одну жизнь:

Facebook/Casey Fischer

«Сегодня по пути в Данкин Донатс видела бездомного. Он стоял и пел на дороге, собирал деньги. Потом зашел вместе со мной в Данкин. Я пыталась с ним заговорить, пока он пересчитывал свою мелочь, но болтать со мной ему явно не хотелось. Монеток у него набралось всего на 1$, так что я просто купила ему кофе с бубликом и села рядом. Он много всего мне рассказал. Как, например, люди очень часто жестоко с ним обходятся. Просто потому, что он бездомный. Наркотики превратили его в человека, которого он теперь ненавидит, его мама умерла от рака, отца он никогда не знал. Он всегда хотел, чтобы его мама гордилась им. Так пару часиков (неожиданно для меня) мы провели, разговаривая на глубокие темы.

Этого чудесного человека звали Крис. Он один из самых честных и искренних людей из всех, что я встречала. Когда я наконец собралась в универ, Крис попросил подождать немного — он хотел что-то мне написать. Крис накалякал пару слов на чеке из Доната, извинился за почерк, улыбнулся и ушел. Я начала читать… «Я хотел убить себя сегодня. Но из-за тебя я теперь не буду этого делать. Спасибо тебе, добрый человек».

Facebook/Casey Fischer

Невероятно, как всего лишь несколько добрых слов могут изменить человеческую жизнь. Всегда помни об этом в будущем, когда тебе захочется кому-то нагрубить. Слова убивают, но слова и лечат. Поделись этой чудесной историей со своими друзьями!