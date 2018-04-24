Назван победитель премии «Ты ведёшь!»

фото https://vk.com/vasiliy_giwsmc_sorokinНазван победитель премии «Ты ведёшь!»23 апреля, в PREMIO CENTRE прошел финал кастинга ведущих «Ты ведешь!», на котором претенденты продемонстрировали свои ключевые навыки.

Победителем стал молодой ведущий с 7-летним стажем Василий Сорокин . Василий провел более 2000 различных мероприятий, принимал участие в конкурсе Wedding Awards Приволжье -2016 (номинации «Лучший свадебный ведущий»), участвовал в проекте #TOPSHOWMAN, номинант свадебной премии «ГРАНИ» в 2016 году, финалист «Шоумен года-2016». В апреле запустил новый проект «мастер класс для ведущих».

Напомним, по итогам первого этапа из 43 претендентов было отобрано 9 финалистов, среди которых оказался и Василий Сорокин.

На своей странице в контакте Василий отметил, что обожает свою работу ведущего. » Я — event трудоголик! Я Ведущий! И я работаю каждый день!»Победитель был выбран из 43 претендентов.