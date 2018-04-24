Ещё
Назван победитель премии «Ты ведёшь!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван победитель премии «Ты ведёшь!» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото https://vk.com/vasiliy_giwsmc_sorokinНазван победитель премии «Ты ведёшь!»23 апреля, в PREMIO CENTRE прошел финал кастинга ведущих «Ты ведешь!», на котором претенденты продемонстрировали свои ключевые навыки.
Победителем стал молодой ведущий с 7-летним стажем Василий Сорокин. Василий провел более 2000 различных мероприятий, принимал участие в конкурсе Wedding Awards Приволжье -2016 (номинации «Лучший свадебный ведущий»), участвовал в проекте #TOPSHOWMAN, номинант свадебной премии «ГРАНИ» в 2016 году, финалист «Шоумен года-2016». В апреле запустил новый проект «мастер класс для ведущих».
Напомним, по итогам первого этапа из 43 претендентов было отобрано 9 финалистов, среди которых оказался и Василий Сорокин.
На своей странице в контакте Василий отметил, что обожает свою работу ведущего. » Я — event трудоголик! Я Ведущий! И я работаю каждый день!»Победитель был выбран из 43 претендентов.
Нижегородская правда: последние новости
Ты ведешь! Лучшего ведущего выберут в Нижнем Новгороде «Привезли полуживой и на инвалидном кресле». Наталье Водяновой понадобилась помощь врачей Сергей Шухрин: «Если рядовые жители не поедут искать людей, никто не поедет»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
О чем может рассказать цвет глаз человека4
Кому давали фамилии на «чук»76
Сколько осталось в Москве коренных москвичей7
Кто был сыт в блокадном Ленинграде120
Не как все: самые странные люди XX века
Видео
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
10:20
Самолёты миллионеров показали изнутри
Вещи
11:27
Люди, которые «жили на других планетах»
Безумный мир
11:25
Нескромные вопросы, которые вы хотели задать
Безумный мир
04:38
Трещина, появившаяся в Африке, расколет континент
Безумный мир
10:31
Самые известные фокусы разоблачили
Безумный мир
01:23
Исполинского «ангела» обнаружили в космосе
Безумный мир
10:13
Гаджеты из будущего, которые уже можно купить
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение