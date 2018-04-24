Саратовская журналистка стала лицом Первого канала

Анастасия Орлова (Резчикова) появилась в роли ведущей программы «Доброе утро» главного телевизионного канала страны.

Напомним, Анастасия долго время работала на саратовском телевидении, затем уехала в Москву, где вела новости на канале ОТР. Настя закончила в 1997 году Саратовский государственный университет по специальности «Филология», после которого связала свою жизнь с журналистикой. «Вот такое мое первое утро на Первом!» — написала наша землячка на своей странице в Facebook 24 апреля после первого эфира на «первой кнопке». Судя по фотографиям, на которых Анастасия выглядит довольной, первый блин не вышел комом.

Коллеги, в том числе по прежнему месту работы — ОТР, поздравили талантливую и красивую коллегу с повышением. «Ты профессионал, умеющий работать в кадре так, что зритель сопереживает героям сюжетов, верит, что ничего в стране главнее на этот час нет и быть не может. Ты не выстреливаешь тексты, равнодушно уставившись в суфлер, как делают многие на ТВ. Ты не пуляешь в зрителя числами и датами, надменно демонстрируя свою осведомленность, как многие ведущие. Ты не кукла, выставленная гримерами и операторами, красующаяся на экране… Ты разговариваешь со зрителем! Это невероятное умение!» — написали поклонники творчества Орловой.