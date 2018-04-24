Ещё
Саратовская журналистка стала лицом Первого канала
Далее:
Читайте также:
Ещё

Саратовская журналистка стала лицом Первого канала 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Анастасия Орлова (Резчикова) появилась в роли ведущей программы «Доброе утро» главного телевизионного канала страны.
Напомним, Анастасия долго время работала на саратовском телевидении, затем уехала в Москву, где вела новости на канале ОТР. Настя закончила в 1997 году Саратовский государственный университет по специальности «Филология», после которого связала свою жизнь с журналистикой. «Вот такое мое первое утро на Первом!» — написала наша землячка на своей странице в Facebook 24 апреля после первого эфира на «первой кнопке». Судя по фотографиям, на которых Анастасия выглядит довольной, первый блин не вышел комом.
Коллеги, в том числе по прежнему месту работы — ОТР, поздравили талантливую и красивую коллегу с повышением. «Ты профессионал, умеющий работать в кадре так, что зритель сопереживает героям сюжетов, верит, что ничего в стране главнее на этот час нет и быть не может. Ты не выстреливаешь тексты, равнодушно уставившись в суфлер, как делают многие на ТВ. Ты не пуляешь в зрителя числами и датами, надменно демонстрируя свою осведомленность, как многие ведущие. Ты не кукла, выставленная гримерами и операторами, красующаяся на экране… Ты разговариваешь со зрителем! Это невероятное умение!» — написали поклонники творчества Орловой.
Новости Саратова: последние новости
Блогер Вера Афанасьева: Сегодня родился Гитлер Блогер Вера Афанасьева: Покорение космоса Блогер Вячеслав Максюта: Клуб успешных бизнесменов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
О чем может рассказать цвет глаз человека4
Кому давали фамилии на «чук»76
Сколько осталось в Москве коренных москвичей7
Кто был сыт в блокадном Ленинграде120
Не как все: самые странные люди XX века
Видео
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
10:20
Самолёты миллионеров показали изнутри
Вещи
11:27
Люди, которые «жили на других планетах»
Безумный мир
11:25
Нескромные вопросы, которые вы хотели задать
Безумный мир
04:38
Трещина, появившаяся в Африке, расколет континент
Безумный мир
10:31
Самые известные фокусы разоблачили
Безумный мир
01:23
Исполинского «ангела» обнаружили в космосе
Безумный мир
10:13
Гаджеты из будущего, которые уже можно купить
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение