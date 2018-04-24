10 ошибок, которые ты допускаешь в своей карьере

Как говорил миллиардер Уоррен Баффет : «Правильно учиться на своих ошибках. Но еще лучше учиться на ошибках других людей». Сам Баффет, прежде чем стать одним из богатейших людей на планете, наверняка спотыкался тысячу раз, принимая какие-либо решения. Если ты стремишься к успеху, то должен быть готов к тому, что будешь ошибаться. Это касается всех, кто пробовал строить карьеру. Ведь, как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает. А поскольку ты не из таких, мы собрали для тебя несколько типичных заблуждений, о которых стоит знать в начале пути.

1. Карьера развивается линейно

Самая большая ошибка, которую допускают многие — думать, что все будет развиваться по сценарию в твоей голове. И самое плохое, что поначалу ты принимаешь его за наилучший вариант развития событий. Вот как большинство из нас представляют себе безупречную карьерную линию: получаешь образование, устраиваешься на стажировку, затем работаешь передовым специалистом, спустя три года тебя повышают до среднеуровневого менеджера, а еще спустя несколько лет становишься топ-менеджером. Звенья можно менять в зависимости от специализации, но так или иначе суть ясна: служебный конвейер, где успех определяется записью в трудовой. На самом деле все не так. Успех зависит от уровня твоих знаний и таланта. А это, как известно, далеко не всегда связано с возрастом, стажем, и уж тем более с должностью. И если где-то твой сценарный план оборвется, то, возможно, это откроет гораздо большие возможности, чем те, что ты рисовал в своем воображении.

2. Приоритет денег

Мы сейчас не будем писать о том, что работа не должна быть ради денег и что лучше жить в картонной упаковке из-под холодильника, чем ненавидеть свою профессию. Мы хотим сказать, что если не ставить деньги во главу угла и не превращать это в самоцель, то заработать их будет легче и интересней. Ты можешь найти прибыльную работу или заняться сверхдоходным бизнесом ради материальной необходимости. Но если смысл будет заключаться только в этом и ты будешь неудовлетворен своей деятельностью, то можешь в скором времени перегореть. Это отразится не только на работе, но и может сделать тебя нервным и депрессивным. В итоге когда-нибудь ты все равно все бросишь и пожалеешь, что не попробовал то, что всегда хотел. Зато двигаясь в направлении своего любимого дела, в конечном итоге ты сможешь вкусить плоды своего труда — в том числе и финансовые. Ведь то, что мы любим, мы делаем хорошо. А хороший труд соответственно и оплачивается.

3. Трата времени

Отдых — это, конечно, хорошо, особенно когда ты молод. Но суть молодости заключается еще и в том, что имеющуюся энергию надо тратить во благо. Каждую свободную минуту старайся проводить с пользой для себя. Несомненно, ты должен оставлять время для прогулок с девушкой, встреч с друзьями или занятий спортом. Но давай будем честными. В перерыве между работой и жизненно необходимыми делами есть много промежутков, которые ты тратишь на бесполезные вещи: просмотр ток-шоу, зависание в соцсетях или ловля кузнечиков. Поверь, для твоей карьеры будет намного лучше, если ты променяешь безделье на приобретение новых знаний.

4. Выбор работы, а не профессии

Когда мы идем учиться в какое-либо учебное заведение, то выбираем для себя определенную профессию. Но затем меркантильность и краткосрочный прагматизм берут верх, и мы устраиваемся на работу из соображений «там же платят». Это ошибка. Когда ты не обладаешь определенными навыками, тебя легко заменить. Выбирай профессию, а не работу. Стань хорошим специалистом, и тогда работодателю будет не так легко найти тебе замену. В наше время не так ценятся эксперты «во всем по чуть-чуть». Рынку нужны уверенные профессионалы одного-двух направлений.

5. Вот теперь — круто

Успех не имеет конечной точки, особенно в карьере. Хорошему специалисту всегда есть куда расти. Не останавливайся на достигнутом, даже если тебе на твоем месте комфортно. Эту должность можно и потерять, а развиваясь, ты отрезаешь дорогу к отступлению.

6. Стесняешься требовать

Запомни: то, что не возьмешь ты, возьмут другие. Мы понимаем, что ты не хочешь выглядеть перед начальством надоедливым козлом, при виде которого твой босс имитирует телефонный разговор или приступ эпилепсии. Но работа есть работа. Здесь действует закон джунглей. Хочешь успеха — будь настойчив в своих желаниях и требуй тех условий, которых, по своему мнению, ты заслуживаешь. Что делать, если твой босс тебя не ценит

7. Не следуешь своим интересам

На твоем пути будет много людей, которые будут говорить, что для тебя лучше. В том случае, если это не совпадает с твоим мнением, то минимум, что ты можешь сделать — это поступать по-своему. А максимум — послать советчиков куда подальше. Только тебе известно, что для тебя лучше и что ты хочешь по-настоящему. Никого не слушай. Прислушивайся, но не слушай. Эти люди либо хотят использовать тебя, либо, как правило, не знают, что лучше для них самих.

8. Игнорируешь советы

В отличие от предыдущего пункта, в этом мы рекомендуем следовать советам других людей, но только если эти рекомендации соответствуют твоим планам и исходят от тех, кто является авторитетом в данной области. Проще говоря, ты не задаешь вопрос «что?», а спрашиваешь «как?». Практические знания можно получить не только на основе своего опыта, но и на основе чужого. От этого ты только выиграешь.

9. Торопишься

Когда ты молод и на старте карьеры, тебе не терпится получить все и сразу. Мы тебя понимаем. Именно поэтому советуем не принимать опрометчивых решений и не пытаться перепрыгнуть через широкую яму. Лучше не торопясь засыпать ее землей и перейти. Удача требует терпения, а опыт — знаний. Соедини две эти переменные и придешь к успеху.

10. Не просишь помощи

Ни одна, повторим, ни одна история успеха не является историей одного человека. Даже у самых талантливых людей на старте были те, кто помогал. Просить помощи — это не плохо. Один в поле не воин. Даже если твое дело индивидуальное, все равно есть люди, с которыми ты сотрудничаешь или которые тебе помогают. Возможно, когда-нибудь они попросят помощи у тебя. Ты живешь и работаешь в социальной среде, и успеха во всем проще добиться, играя в команде. Читай также о том, какими навыками надо обладать для успешной карьеры