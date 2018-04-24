Дмитрий Успенский: что заставило его стать палачом

Дмитрий Успенский — образцовый подполковник внутренней службы, начальник множества лагерных подразделений. Его послужной список весьма внушителен, а работа отмечена орденами. Но многие знают Успенского под прозвищами «палач-любитель», «Соловецкий Наполеон», «художник». Чем же образцовый чекист их заслужил?

Отцеубийца

Дмитрий Владимирович Успенский родился в 1902 году в семье священника. На пороге революции он понял, что с такой биографией ничего хорошего ждать от советских властей ему не придется — анкеты, гонения, ссылки — и нашел выход из ситуации — убил собственного отца и объяснил свое деяние классовой ненавистью. Убийство по столь весомым идейным убеждениям в то время считалось не самой тяжелой формой преступления, поэтому Успенский был осужден на 10 лет. Освободился он спустя год, причем впоследствии судимость была аннулирована.

«Палач-любитель» в Соловках

В 1920 году Успенский начал службу в ВЧК, а в 1927-м его направили в Соловецкий лагерь особого назначения. Там он довольно быстро занял пост начальника воспитательно-просветительского отдела. Только вот на самом деле его деятельность не имела отношения к воспитанию и просвещению. Он был настоящим лагерным палачом не по должностной инструкции, а по желанию. Успенский не обязан был заниматься казнями и делал это, как говорил он сам, «из любви к искусству». За это он и стал обладателем прозвища «палач-любитель».

Участие в расстрелах

Начальник воспитательно-просветительского отдела Соловецкого лагеря многократно принимал участие в расстрелах. Наиболее известными стали три эпизода. Ночью с 28-го на 29 октября 1929 года Успенский сам участвовал в массовом расстреле, жертвами которого стали 400 человек. Его поступок был высоко оценен руководством, он практически сразу получил должность начальника Соловецкого отделения УСЛОН.

В 1930 году вскоре после повышения Успенский проявил инициативу к расстрелу набожных крестьян, выходцев из Сибири и Поволжья. Его искренними стараниями были убиты 148 имяславцев.

20 июня 1931 года «палач-любитель» расправился с женщиной-инвалидом, анархисткой Евгенией Ярославской-Маркон. Причиной для казни послужило возведенное на нее Успенским обвинение в том, что она «готовила на него покушение». Во время выстрела она предприняла попытку к бегству, и Успенский промазал. Тогда он догнал женщину, ударил ее рукоятью нагана и, упавшую без чувств, топтал ногами, пока она не умерла.

«Соловецкий Наполеон»

За время своей службы на Соловках приобрел Успенский еще одно прозвище -«Соловецкий Наполеон». И было тому несколько причин. Во-первых, подобно своему великому прототипу Дмитрий Владимирович был фигурой противоречивой — с одной стороны, изверг и беспринципный убийца, с другой, — грамотный руководитель, который, несмотря ни на что, проводил свою жесткую политику и получал лишь похвалы высшего руководства за примерную службу. Его масштабные планы, беспринципность действий и абсолютная безжалостность также были отражены в этом прозвище, которым его наградили заключенные и подчиненные. Некоторые очевидцы также утверждали, что Дмитрий Успенский имел некоторые схожие черты с великим и ужасным Бонапартом.

Лагерная вседозволенность

Занимая руководящий пост в лагере, Успенский творил все что хотел: пьянствовал, бесчинствовал и вершил свой суд над заключенными. Женщин он насильно принуждал к сожительству. Его действия получили широкую огласку после принуждения к близости Натальи Андреевой . Так как случай этот был не единственный, в 1932 году Дмитрий Успенский попал под следствие. Но имеющий доброе расположение к «палачу-любителю» первый замнаркома ОГПУ Г. Г. Ягода дело прекратил. Пострадавшую женщину освободили, а Успенского заставили взять ее в супруги. В качестве подарка на свадьбу Успенский получил от Ягоды назначение на должность начальника Белбалтлага. С этого момента он стал распорядителем жизней и судеб огромного количества «строителей коммунизма», возводивших Беломорканал.

Что касается его жены, так она сбежала при первой же возможности, но одаренный властью муж ей отомстил — ее вновь арестовали и приговорили к 8 годам лагерей.

Служба в Белбалтлаге

Заняв руководящий пост в новом лагере, Успенский не изменил своего привычного поведения. Прозвище «Соловецкий Наполеон» настолько прочно слилось с личностью Успенского, что «кочевало» из лагеря в лагерь. В Белбалтлаге он по-прежнему проявляет жестокость, участвуя в разного рода наказаниях. Единственное, после судебного прецедента, — он стал аккуратнее в отношениях с женщинами-заключенными.

«Художник» в Дмитлаге

В 1936-1937 годах Успенский возглавлял Дмитлаг — один из крупнейших концлагерей в системе ГУЛАГ. Здесь его поведение приобрело новый масштаб — многие расправы он перекладывал на своих помощников и подчиненных, к тому же тех, кто подходил на роль потенциальных жертв, было так много, что расправиться со всеми лично не представлялось невозможным.

Любимым «развлечением» Дмитрия Владимировича здесь стали казни молодых привлекательных женщин. Делал он это изощренно. Перед казнями Успенский заставлял женщин позировать обнаженными, делая карандашные зарисовки. Из-за этого увлечения он заслужил еще одно прозвище — «художник».

Завершение карьеры

После снятия с должности наркома НКВД Николая Ежова участь таких, как Успенский, была определена их вели на расстрел. И здесь Успенскому повезло больше остальных — после беседы с чекистом Влодзимирским его «сослали» в Нарьян-Мар, поручив руководить Заполярлагом.

Интересно, что здесь он расстался со своими «художествами» и бесчинствами. По утверждению современников, Успенский получил предупреждение: одна подобная выходка — и расстрел. Такая смена тактики доказывает, что причиной его зверств были не убеждения, не отклонения в психике, а безнаказанность и вседозволенность.

Впоследствии Дмитрий Успенский занимал руководящие посты в разных лагерях в отдаленных уголках страны. В его карьере значатся Севпечлаг, Переваллаг, Нижамурлаг, Сахалинлаг.

В 1952 году он был уволен из Министерства государственной безопасности, а 17 марта 1953-го Успенского отправили на пенсию, присвоив звание «Персональный пенсионер союзного значения». Палач прожил долгую жизнь и умер своей смертью в 1989 году.