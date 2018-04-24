Селена Гомес, Кара Делевинь и ещё 7 звёзд рассказали, какие советы получали от коллег

Кара Делевинь о Рианне Я отправилась в отпуск в Грецию на три дня вместе с сестрой. Я думала, что на отдыхе буду счастлива, но когда я перестала работать, мне стало плохо. Я стала сходить с ума. В Греции, где было много парочек, я была одинока. Я позвонила Рианне и она мне сказала, что очень легко спрятаться от проблем в работе — это форма эскапизма. Если ты одинока и хочешь плакать, то плачь, — сказала мне Рианна и я заплакала.

Фотография: Legion-Media Кара Делевинь и Рианна

Том Холланд о Роберте Дауни-младшем Вы даже не можете себе представить, как я волновался [на пробах фильма «Человек-паук: Возвращение домой»]. Тогда ко мне подошёл Дауни и сказал: «Послушай, я ощущал тоже самое, что и ты, когда пришёл на пробы фильма „Железный человек“. Просто успокойся, позволь своему телу расслабиться. Если это должно случиться, это случится».

Фотография: Legion-Media Том Холланд и Роберт Дауни-младший

Джек Лауден о Томе Харди Харди посвящает много времени юным актёрам. Я буду вечно должником перед ним за его советы. Он очень умный и знает, какого это начинать свою карьеру. «Сделай это для себя», — что-то вроде этого сказал он мне. Также Харди посоветовал сыграть роль так, как будто от этого зависит моя жизнь.

Фотография: Legion-Media Джек Лауден и Том Харди

Шейлин Вудли о Дженнифер Лоуренс Она мне сказала: «Ты должна это сделать [получить роль в „Дивергенте“]. Ты никогда не пожалеешь об этом. Да, будет тяжело, но приятных вещей, которые появятся с этой возможностью, будет больше».

Фотография: Legion-Media Шейлин Вудли и Дженнифер Лоуренс

Найл Хоран о Джастине Бибере Бибер признался мне, что никогда не знает, когда завершит свой альбом. Бывало так: он думал, что он закончил альбом, но вдруг писал еще одну песню. Я тоже сначала думал, что мой альбом готов, но через какое-то время я понимал, что над ним нужно ещё работать.

Фотография: Legion-Media Найл Хоран и Джастин Бибер

Дав Кэмерон о Селене Гомес Я познакомилась с Селеной довольно рано. Я думаю, мне было лет 16. Однажды я зашла к ней домой. На кухне она мне сказала, что «самое главное — быть всегда настоящей. Быть откровенной с фанатами». Я в точности следую её совету. Это действительно такая универсальная вещь, которую надо понять всем.

Фотография: Legion-Media Дав Камерон и Селена Гомес

Ариэль Уинтер о Софии Вергаре Мой пример для подражания — это София Вергара. Она имела пышные формы и очень гордилась тем, как выглядела. Она видела, что я пыталась бороться с лишним весом и сказала мне: Вот несколько брендов, которые будут хорошо выглядеть на твоём теле. Надевай то, что ты хочешь и не стесняйся себя.

Фотография: Legion-Media Ариэль Уинтер и София Вергара

Хейли Стайнфелд о Тейлор Свифт Она мне сказала очень важную вещь: «Тебе придётся принимать много решений, но будь уверена, что делаешь это именно ты». С тех пор я очень благодарна Тейлор, потому что вокруг очень много людей, которые хотят принять участие в моей жизни.

Фотография: Legion-Media Хейли Стайнфелд и Тейлор Свифт

Селена Гомес о Тейлор Свифт Недавно она была у меня дома, мы сидели у камина, я рассуждала о своих отношениях и вообще о своей жизни. В какой-то момент Тейлор посмотрела на меня и сказала: Селена, если ты самая умная в этой комнате, то ты находишься не в той комнате. Она имела в виду, что я должна окружить себя людьми, которые сделают меня лучше, которые будут мотивировать меня.

Фотография: Legion-Media Селена Гомес и Тейлор Свифт