Звезда «Дома-2» отъелась до 143 килограммов

Звезда скандального проекта «Дом-2» Саша Черно ошарашила пользователей соцсети своим архивным фото. Килограммы девушки вызвали жаркие споры поклонников.

В своем Instagram девушка опубликовала снимок, на котором в сапогах и черном платье в белый горох стоит на фоне незамысловатого интерьера. Пост Саша сопроводила постом, в котором поинтересовалась у поклонников, могут ли они поверить, что когда-то она весила 143 килограмма. «А вы говорите, не похудела))», — иронично добавила участница телепроекта.

Мнения фолловеров разделись. Некоторые уверяли, что пышка сумела измениться и сделала это в лучшую сторону. «Кг 20 она явно збросила! Видно по животе и рукам!», «Сейчас очень изменилась, умничка👍💪», «Ты сейчас просто красотка!)», «Ууууужас конечно! Тетка 40 летняя прям! Саша ты сейчас круть!», «Сейчас просто великолепна💗💗💗», «Молодчинка!Конечно похудела, не слушай никого!», — хвалили звезду поклонницы.

Другие же едко отмечали, что не замечают результата. «Я одна не вижу разницы», «Ты тут как бабка старая выглядишь», «жрать надо меньше всякие вкусности», «Фу и опять это болтающееся пузо», «Ты просто тогда фотошопом не умела пользоваться😂», «Ничего не изменилось же 🤔», «аня ты вот пухленькая!но… суть в том что у тебя попы нет а живот огромный!сделай абдоминопластику!в этом не чего такого нет…», — не унимались злопыхательницы.

Добавим, что Саша никак не отреагировала на колкие придирки. Видимо, за время участия в реалити-шоу девушка привыкла к негативным комментариям в свою сторону. Стоит отметить, что в юном возрасте, Черно была стройной красоткой с золотыми волосами, в общем, была эффектной и соблазнительной блондинкой.