7 распространенных типов девушек легкого поведения

Вопреки распространенному мнению, не все девушки одинаковые. Все хотят быть красивыми, любимыми и выкладывать красочные фото в Instagram, но в плане отношений — не все так просто. Есть те, которых иначе как блудницами не назовешь. Отношения с ними — занятие рискованное и удовольствия не приносящее. Им можно найти сотню оправданий: мол, жизнь такая и мужчины пошли не сахар. Но кому от этого легче? Мы не пытаемся очернить женский род — за сильной половиной человечества водится столько косяков, что хватит на несколько пожизненных заключений со смертной казнью. Мы просто пытаемся обезопасить тебя и, наверное, самих себя.

1. Повышенное половое влечение

Этот тип девушек как будто бы находится в состоянии вечной овуляции. Их поведение действительно шлюховатое — других слов не подобрать. Их действия отражают порочные мысли, а разнообразие их партнеров так же велико, как количество прыщей на заднице начинающей порноактрисы. Как их распознать: Гадать не придется — это сразу же бросится в глаза. Да и сама девушка этого не скрывает, поэтому будет открыто шутить об этом, поднимать тему секса по поводу и без и громко, невозмутимо ее обсуждать, пока ты будешь оглядываться по сторонам, надеясь, что никто этого не услышит. А потом наткнешься на укоряющий взгляд седого мужчины за соседним столиком, и сразу возникнет желание оправдаться: мол, вы просто так сидите. Такая девушка не стесняется знакомиться с мужчинами: в барах, клубах, кафе, продуктовых магазинах и т.д. Даже если ты пригласил ее на свидание, ничто не помешает ей подцепить нового кавалера в курилке. Это не значит, что девушка, завязавшая с тобой разговор, обязательно должна быть шлюхой. Просто характерная черта, которая отличает конкретно этих героинь. Вероятно, она готова встать на колени уже спустя пару часов знакомства. И дело тут вовсе не в твоем обаянии. Игривый взгляд и откровенный флирт вкупе с порочными темами — вот их конек. Остальное зависит только от тебя. С одной стороны, такие отношения ни к чему не обязывают и оба получают желаемое. Но если ты хочешь чистоты во всех смыслах (в том числе и в венерическом), то лучше их избегать.

2. Все еще в соку

Женщина этой породы имеет ненасытное желание доказать себе и всем окружающим, что мужчины все еще хотят заниматься с ней сексом. Неважно, что послужило причиной: недавний разрыв, долгое отсутствие мужчин или ее возраст — она сделает все в попытке подтвердить свое сексуальное очарование.

Как их распознать: Чем-то они напоминают монашек в борделе, которые наконец получили возможность прикоснуться к распутным аспектам мирской жизни и, что называется, оторваться по полной за все годы приличия. Как правило, это недавно разведенные женщины и одинокие мамы, которые в конце концов вспомнили, что у них должна быть личная жизнь. Они также будут бесстыдно флиртовать с тобой и делать это очень явно до тех пор, пока ты не предпримешь ответные меры. Так что не думай, что девушка подобного типа так просто сдастся. У нее полно терпения и мудрости, ведь пережить замужество и ребенка воспитать — это тебе не шутки. Все, что тебе нужно сделать, так это заставить ее чувствовать себя привлекательной. Поэтому чем больше банальных комплиментов в адрес ее внешнего вида, тем лучше. Всем своим видом и взглядом покажи, что не прочь с ней переспать. Мы понимаем, что ты порядочный кавалер и честь офицерская не дает тебе права так себя вести, но коль уж связался, то одари ее грудь и другие прелести своим вниманием. И кстати, чем солиднее твой внешний облик и поведение, тем лучше. Женщине жизненно необходимо чувствовать себя желанной, и если у тебя получится, то довольны будете вы оба. Осчастливь ее, и счастье вернется тебе.

3. Гадкий утенок

Каждый встречал в своей жизни хотя бы одного такого «гадкого утенка» — девочку, которая в средней школе была похожа на гнома, а с годами расцвела в такую прелесть, что без порочных мыслей на нее не взглянешь. И ты не один такой: с новообретенным обликом приходит настырное внимание мужчин, к которому она не привыкла. Как ребенок с новой игрушкой, она погружается в бесчисленное количество новых отношений. Как ее винить, если раньше она думала, что личное счастье ей не светит, а теперь оно явилось перед ней в полный рост и вывалило свою красоту наружу. Девушка просто не знает, как себя вести. Как их распознать: К своему внешнему виду она относится с жестокостью надзирателя концлагеря. Она помешана на диетах, тренировках и голодании, что в общем-то не мешает ей выпить бокал-другой. Страница в соцсетях забита рецептами здоровой стряпни и планами диет, а голова — мыслями о будущем. Будь с ней аккуратен, поскольку у таких девушек есть тенденция раздувать свое эго до размеров, не соответствующих действительности. Это может вывести из себя, но не пытайся поставить ее на место — это может вызвать неприятные воспоминания из прошлого. И если это произойдет, то игра закончится.

4. Бартер-леди

Так называемые «бартер-шлюхи», для которых секс — это своеобразная форма расплаты за оказанное внимание. Просто девочки очень серьезно воспринимают рыночные отношения, где за все надо платить: за напитки, квартиру, машину, подарки, поездки, а иногда даже за какие-то мелочи вроде ночлега или татуировки. Наверняка у каждого есть знакомая или знакомая знакомых, о чьем блядстве ходят легенды. Но быть «второй половинкой» в полном смысле этого слова они не хотят и не умеют. Зачем? Ведь это надо готовить, поддерживать, слушать и терпеть. А телом расплатиться проще. Проблема в том, что ты у нее такой не один. Как минимум на этой неделе.

Как их распознать: Живет не по средствам, поэтому таких девушек сложнее вычислить. Придется сильно заинтересоваться ее личной жизнью, узнать про работу и семью, чтобы сложить воедино этот сложный пазл. Очень часто зарплата не соответствует приобретениям. Да что там: не у всех работа есть! Поэтому не плохо было бы уметь отличать дорогое от нормального. Побольше интересуйся ее обновками (от туфель до побрякушек), звони почаще и спрашивай, как она провела досуг (ее часто не бывает дома). Если ответы уклончивые вроде: «Подруга одолжила», «Знакомый подарил», «Да это не дорого», то ты попал, солдатик. Но еще не поздно разрубить гордиев узел нелепых отношений.

Ключевым моментом в этом половом товарообороте является ее стремление сперва получить подарок. Со стороны это, напротив, может показаться целомудренным, ведь дама не торопится в койку и выдерживает паузу. Но она просто ждет, пока ее озолотят, чтобы потом расплатиться. Так что не обольщайся ее выдержкой — это часть игры. Хотя гораздо хуже, если за все услуги и презенты она отплатит тебе простой благодарностью и льстивыми байками о неописуемой радости иметь под боком такого друга, как ты. Да, это френдзона, в которой ты обычный аттракцион невиданной щедрости, и не более. Ведь с другими она спит. Самое время подумать о собственной убогости. Что бы она ни говорила, не поддавайся соблазну. Максимум — цветочки и счет в кабаке. Не более того. Будь циничным, как сама жизнь. Нет необходимости пачкать руки, если она ломает комедию. И потрахаться — это лишь услуга за услугу.

5. Разлучница

Не нуждающийся в представлении подвид. Они спят только с женатыми мужчинами или мужчинами в отношениях, ведь это так удобно. Женатому мужчине нужно значительно меньше энергии и внимания, поскольку у него уже есть семья. Ей самой муж нужен как мертвому припарки. Такие прекрасно обеспечивают свои нужды сами. Жизнь одиночек их устраивает, ведь ни перед кем не нужно отчитываться — можно жить так, как удобно. К тому же серьезные отношения могут подорвать ее мечты, девические идеалы, планы на будущее и веру в брак, а так все получают то, что им хочется. Вторая половинка вряд ли отпустит своего кавалера, да и сам он, как правило, в нерешительности. Суть таких отношений в том, что тобой пользуются как денежным мешком. И вряд ли ты у нее единственный. Да и сам факт того, что ты попал в лапы охотницы на мужей, бьет по самолюбию. Как их распознать: Не будем читать нотации о верности; рассказывать, что отношения на стороне еще никому пользу не принесли — все равно слушать не будешь. Но тогда обрати внимание на ее рассказы о прошлых отношениях или перепихонах. Если несвободные мужчины были и прежде, то лучше обезопаситься от греха подальше. И хотя девушка не часто затрагивает эту тему, но время от времени она проскальзывает. Разумеется, не стоит ожидать, что эта особа придет и прямо скажет: «Я сплю только с женатыми мужчинами». Поэтому придется прислушиваться. Упоминай, будто невзначай, о своей девушке или жене. Если она делает тебе комплимент, отвечай как бы между прочим: «Спасибо, моей жене тоже нравится». Как правило, подобных девушек это не останавливает и только подогревает интерес. Они не стесняются делать первый шаг и отпускать недвусмысленные намеки.

6. Серийная подруга

А вдруг это мы не правы? Потому что эти девушки утверждают, что были влюблены во всех семерых парней, с которыми трахались за последний месяц. Просто в первый день она влюблена, но после второго свидания прозревает. Слишком влюбчивая натура, поэтому ее нельзя назвать шлюхой. Просто после свидания (на котором, скорее всего, она считает, что платить должен парень) и перепихона любовь куда-то исчезает. Да, все верно: она не шлюха — просто у нее кость гулящая.

Как их распознать: Быстрое сканирование страниц в соцсетях может выявить проблему. Но в том случае, если страница открыта. Слишком большое количество смайлов с поцелуйчиками и нежных сообщений от парней, мало похожих на турков или арабов, должно насторожить. Особенно если она на них отвечает не менее мило и приторно. Даже близкие друзья мужского пола редко себе позволяют такие нежные комментарии. Что самое смешное: такие девы очень любят корчить из себя правильных традиционалисток. После того как вы двое сделаете свое грязное дело, она, скорее всего, приготовит еду, постирает твои вещи и даже приберется в берлоге. При этом приправит происходящий абсурд вопросами типа: «У нас ведь все серьезно?». А абсурдно все это потому, что вскоре ее любовь куда-то испарится и она первой, что называется, «подаст на развод». Каждая девушка в каком-то смысле ищет крепких надежных отношений. И все, что остается — играть по стандартным правилам и стараться не привязываться к ней раньше времени. Если в течение довольно продолжительного периода она не исчезает из поля зрения и не становится холоднее, несмотря на твои попытки быть хорошим, то, скорее всего, у вас нормальные отношения.

7. Один из парней

Согласись: нас всегда настораживают девушки, чей круг общения на 90% состоит из мужчин. А ведь немало тех, кто просто не может ужиться в «гадюшнике» женских взаимоотношений и которым проще в мужской компании. Но речь не о них, а о тех «паучихах», которые осознанно окружают себя мужчинами. Любая попойка, поход в кино или просто тусовка проходит строго в мужской компании. Девочке недостает мужского внимания, а тут появляется возможность сразу со всех сторон услышать комплименты в свой адрес, быть обласканной знаками внимания и в другом, более конкретном смысле. Как их распознать: Все что остается — прислушиваться к их словесным сигналам. Они очень любят упиваться тем, что являются «своим пацаном» в мужской компании. Проблема в том, что они говорят об этом слишком много и чересчур невпопад. При этом бравируют тем, что у них типично мужские интересы. Например, сыграть в бирпонг, посмотреть футбол или играть в видеоигры. Разумеется, это не больше, чем просто бравада. Но показательно даже не это, а то, что она уделяет всем равное количество внимания, как бы призывая бороться за нее. Само собой, ощущать себя «королевой бала» приятно. Но зачем тебе девушка, которая может трахнуться с любым в этой комнате. Если тебе уделяется ровно столько же внимания, сколько другим, и ты всего лишь «один из», беги без оглядки. Единственный способ расстроить ее гнусное самодурство — ввести в компанию еще одну девушку, желательно небесной красоты. Обязательно обозначь, что она твоя знакомая, и увидишь, как женская ревность возьмет свое. Со стопроцентной вероятностью «подруга» начнет обхаживать тебя, дабы напомнить, кто здесь звезда. Выглядит это очень смешно и в той же степени нелепо.