Бизнес — синоним лидерства

Лидерские качества ценятся в бизнесе выше других. Если раньше ставку делали на узкопрофессиональную направленность руководителей и техническую базу, то сейчас самые топовые предприниматели на всех форумах и во всех интервью заявляют — главное, что станет залогом успеха — умение наладить коммуникацию. Если вы слышали сочетание софт скиллс — речь идет именно об этом. Как найти общий язык, повести за собой команду, вдохновлять? Это значит уметь убеждать, доносить свои идеи (а, по факту, идеи бизнеса) так, чтобы сотрудники ими горели и воспринимали как свои собственные и важные.

Пример таких руководителей — это владельцы разных бизнесов, например, Оскар Хартман . Как в личном, так и в профессиональном общении, он четко и ясно структурирует мысли, доносит до собеседника свои принципы.

В этом смысле, Оскар очень хороший пример еще и для правил лидера, которые транслирует Кавасаки. Он советует всегда излучать оптимизм. Ведь на вас смотрят сотрудники и они должны видеть вас сильным и «заряженным».

Даже несмотря на экономическую ситуацию и угол, в который зашел бизнес, вы должны быть уверены, что выход есть и или скоро найдется. Это довольно тяжелое правило для исполнения каждый день.

Что обеспечит вам оптимизм и коммуникабельность? Внутреннее состояние покоя и эмпатия.

Разберемся как быть эмоционально устойчивым, чтобы быть лидером.

Это значит, вы хорошо справляетесь со стрессом, можете контролировать свои эмоции в переговорах и управлении людьми, не кипите и не кидаете сотрудников об стену только потому, что они повели себя не так, как вы ожидали. На моей практике были такие примеры. От вспыльчивых руководителей страдают все процессы. Вместо развития компании люди всегда думают, а что скажет владелец?

Это создает стресс. Он не дает честно доносить обратную связь до бизнесмена. То есть рушится коммуникация.

Еще один фактор, влияющий на грамотное управление — это то, как именно вы доносите информацию.

Самое первое — нужно определиться с общей миссией того, что вы делаете. Далее понять, какие именно потребности закрывают сотрудники при работе у вас. И донести им ваш месседж только через них самих, их внутренние KPI. Если вы продавливаете идею, не объясняя и не заинтересовав их личной пользой — ваш менеджмент не устойчив, миссия не близка всем, вы развиваетесь гораздо медленнее. Страдаете от «плохих» курьеров, продавцов и тп.

Здесь важно отметить, что тоталитарный способ управления практически отмирает. И то поколение Z, на которое все жалуются уже сейчас, покажет насколько важен пункт с коммуникацией. Потому что все дальше для масс становится материальная мотивация. Этого не достаточно. Важно объяснить и «продать» идею своим сотрудникам. То есть говорить на одном языке с ними, знать их мотивацию, слышать людей. Такие умения как раз идут в разряд софт скиллс.

Чтобы продать, нужно красиво упаковать. Не только словесно, но и дать обертку в виде фирменных вещей, сувениров, стиля офиса, сайта.

Каждый сотрудник становится таким же покупателем, как и весь остальной рынок. Поэтому без внешней обертки продукта не обойтись, если вы хотите, сделать своих сотрудников дополнительным «рекламным носителем».

То есть мы говорим о том, что успех бизнеса зависит от лидерских качеств владельца и менеджмента. Это значит внутренняя уверенность и спокойствие, умение донести и заразить своими идеями всех свои сотрудников, упаковать это так красиво, что ваши сотрудники сами будут всем рассказывать как это классно.

Если говорить еще о базовых правилах, которые работают для любого лидера, то своеобразный перечень антисоветов вот такой:

Бизнес это не твоё, если:

— ты не готов брать на себя ответственность за все процессы. Твоя задача знать все детали производства и работы с кадрами, их проблемы, которые влияют на процесс;

— ты не знаешь, как договариваться с людьми. Если ты не умеешь принимать отличия и находить подход к разным группам людей — не иди в бизнес;

— ты не умеешь признавать, что есть не твои клиенты. Это становится открытием каждый раз для тех, кто начинает свой путь. Не всем нужно помогать, не всем нужна твоя помощь и твой продукт;

— ты не готов к изменениям. Не можешь или не хочешь слышать свою команду, клиентов, партнеров. Рынок меняется постоянно, информации становится больше, сервисы конкурируют. Если ты не готов настраивать все новые каналы коммуникации с клиентом, вводить разработки, менять неудачный и неприбыльный продукт — не иди в бизнес.

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