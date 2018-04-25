«Я понимала, что будет негатив»

Диана Нагоева из Кабардино-Балкарии стала одной из 50 финалисток прошедшего в середине апреля конкурса «Мисс Россия — 2018» и сумела войти в десятку самых красивых участниц. Ей 19 лет, рост — 177 см, а параметры близки к «традиционным»: 89−60−89. А еще она — второкурсница факультета гостиничного дела в Кабардино-Балкарском госуниверситете, модель местного агентства и кандидат в мастера спорта по шахматам.

Мы встретились с девушкой в Нальчике, чтобы узнать, как изменилась ее жизнь на родине после конкурса и «войны комментариев» в соцетях.

«Прямых угроз не было»

— Ты оказалась в десятке самых красивых девушек страны. Поменялось ли что-то после конкурса в твоей жизни?

— Не знаю, хорошо это или плохо, но меня стали узнавать. Раньше было несколько человек, которые, может быть, знали меня по Instagram, а сейчас их довольно много. Меня это очень удивляет. Из менее удивительного — из-за конкурса республика разделилась на два лагеря: за и против. Большинство все же за. Так что вокруг меня стало больше людей, которые хорошо относятся ко мне.

— В твоем профайле на сайте конкурса, кстати, были такие слова: «За всю историю конкурса это второй год, когда представительница кавказской республики принимает участие в „Мисс Россия“. Считаю это огромной ответственностью и великой гордостью». Почему ты уделяла этому такое внимание?

— Очень мало девушек из Кабардино-Балкарии ездили на такие конкурсы. Это большая ответственность, ты защищаешь честь республики. А она у нас достаточно традиционная. Надо достойно показать себя и людей, с кем ты работаешь.

— В интернете при этом разразилась буря, было много негативных комментариев и чуть ли не угроз в твой адрес. Читала? Отвечала? И был ли момент, когда стало страшно?

— Первые два дня я читала все. Было очень грустно. Потом я решила, что нет смысла все это читать, потому что мне совсем не хочется прежде времени поседеть (смеется). А насчет угроз… это слишком громко сказано. Нападки, оскорбления и нецензурные комментарии были, но прямых угроз, вроде «Убью тебя, когда приедешь», не было.

— Как в итоге тебя встретили на родине?

— Очень хорошо. На учебе моя группа ждала меня с подарками, цветами, шариками, тортом. Даже те, кто пусть и неярко, но был против моего участия в конкурсе красоты. Ну, они открыто не ругали меня, но и не одобряли, например, то, что я буду выходить в купальнике. Возможно, если бы я не дошла до топ-10, все было бы иначе, но этого мы никогда не узнаем. А интернетная буря, к счастью, так в интернете и осталась.

— Кстати, про купальник. Правда ли, что на конкурсе из-за угроз ты просила слитный вместо раздельного?

— Я очень удивилась, когда прочитала где-то, что я, оказывается, просила слитный купальник. Я просто поинтересовалась у организаторов, есть ли такая возможность. Слитный купальник был — золотой, очень красивый, но от него в итоге отказались, слишком блестел и не вписывался в общий вид всех участниц. Так что я выходила в красном раздельном. Это никак не повлияло на мое настроение, не доставило неудобств или трудностей.

«Ели только рыбу на завтрак, обед и ужин»

— Как ты вообще оказалась на «Мисс Россия»?

— Началось с того, что меня заметили девочки из модельного агентства Fashion 07, в первый же год работы я стала лицом агентства. По настоянию его руководителя Карины Докшоковой прошла кастинг на конкурс «Мисс Кабардино-Балкария — 2017» и в итоге стала вице-мисс. Заявку на «Мисс Россия» тоже подали девочки. Кастинг-директор конкурса заинтересовалась, приехала, и я получила приглашение на закрытый кастинг «Мисс Россия».

— Какие воспоминания о конкурсе оказались самыми яркими?

— Больше всего запомнились наши репетиции с шести утра до двенадцати ночи. Мы не снимали каблуки, ели только рыбу на завтрак, обед и ужин. Физически было крайне тяжело, иногда за нами оставались в буквальном смысле кровавые следы — из-за натертых ног. Был забавный эпизод, когда к нам в гримерку забежал корреспондент Первого канала, ткнул в меня микрофоном и спросил, в каком году распался Советский Союз. Видимо, хотел застать врасплох, в очередной раз пошутить, что участницы конкурсов красоты — не самые умные девушки. Но, во-первых, я люблю историю, во-вторых, вопрос элементарный. Я сразу ответила, и его удивлению не было предела.

— Принято думать, что закулисье конкурсов красоты — это если не серпентарий, то что-то очень похожее. Довелось столкнуться с кознями соперниц?

— Когда я ехала в Москву, ожидала конфликтов, все же женский коллектив, да еще и конкурс красоты. На деле все девчонки оказались адекватными, дружными, даже в самый последний момент перед финалом не теряли лицо. На «Мисс Кабардино-Балкария» была какая-то суета, но тоже без конфликтов, а на «Мисс Россия» все было гораздо спокойнее, размереннее, у каждой свое заранее отмеченное место, свой стульчик, все расписано.

— Что было самым сложным?

— Сложнее всего было принять решение участвовать. Республика у нас достаточно консервативная. Я понимала, что будет негатив, старалась подготовить себя к этому. А когда решение было принято, остальные трудности казались вполне преодолимыми.

— После конкурсов красоты традиционно начинаются разговоры в духе «Все куплено, выбрали самую страшную». Как ты реагируешь на такое? И насколько все честно на самом деле?

— «Мисс Россия» я смотрю девять лет. Всегда считала, что там выигрывает либо политика, либо, действительно, деньги. Когда стала участницей, поняла, что ошибалась. И я сейчас это говорю не потому, что так нужно сказать. Девушка, занявшая первое место, выделялась уже на репетициях. Она работает моделью в Париже, участвует в неделях моды, у нее шикарная походка. И это только один из ее плюсов. Никто никому не подсуживал, тройка победительниц очень достойная. И мне приятно, что мою кандидатуру всерьез рассматривали в тройку лучших, пусть в итоге я в нее и не попала. Дмитрий Маликов сказал мне, что предлагал меня на третье место (певец был одним из членов жюри. — Ред.). Это очень лестно.

— А в жизни яркая внешность тебе мешает или помогает?

— Благодаря внешности, хотя это и звучит громко, меня заметили девочки в агентстве. Возможно, иногда внешность помогает в университете. Большинство преподавателей у нас мужчины. Они немного идут навстречу. В том же студпрофкоме, где я заместитель председателя, ко мне относятся по-особому. Я чувствую доброе отношение и понимание, которое все-таки отчасти можно объяснить моей внешностью.

— Что девушкам вообще дают конкурсы красоты?

— Лично мне — больше уверенности в себе. Я очень обрадовалась, узнав, что прошла кастинг, но не могла избавиться от мысли «Как это? Я — и прошла?» А потом, во время самого конкурса, ежедневных репетиций, становишься выносливее, намного сильнее морально и физически. Тут я, конечно, могу сказать только за себя.

«Отказываюсь от фотосессий ради коллоквиумов»

— Правда ли, что ты хотела переехать в Москву, но осталась в Нальчике по настоянию бабушки?

— Я поступила в Институт мировых цивилизаций на коммерческой основе, собиралась ехать в Москву. Но моя бабушка — патриот родной республики и родного университета. Она очень хотела, чтобы я училась в КБГУ, как мама, как вся моя семья. Она настояла, чтобы я осталась здесь. И я не жалею об этом. Если бы я уехала, моя жизнь сложилась бы абсолютно по-другому, а мне очень нравится, как я живу сейчас.

— После конкурса не появились ли снова мысли о переезде? Поступали уже какие-то предложения о работе?

— Предложения поступают, я их отправляю Карине, моему директору. Пока ничего озвучивать не хочу. Переезжать в ближайшие два года не планирую. Я могу согласиться на какие-то временные проекты, но для меня сейчас важнее всего учеба. Если возникает, так сказать, конфликт интересов, я обычно отказываюсь от участия в фотосессиях, чтобы пойти на очередной коллоквиум. Я люблю наш университет, и мне очень интересно учиться. Школу я окончила на медаль и здесь тоже стараюсь приложить максимум усилий. Учусь на специалиста по гостиничному делу, смогу работать после выпуска в сфере туризма.

— А откуда в твоей жизни появились шахматы?

— Это, вообще-то, довольно смешная история. Я играю с трех лет, получается — всего 16. В детстве дедушка так меня наказывал. Конечно, тогда я ныла, что мне это неинтересно, даже плакала. Сейчас я ему очень благодарна. Планирую стать мастером спорта.

— Еще ты владеешь навыками сурдоперевода. А это откуда?

— И это мой дедушка. Он владеет языком жестов. Я не могу сказать, что я свободно говорю на языке жестов: пойму, если мне что-то объяснят не слишком быстро, сама могу сказать пару фраз, объяснить, как пройти куда-то, например. Когда я «озвучивала» песню на «Мисс КБР» и «Мисс Россия» языком жестов, я очень долго готовилась. Нужно было не только точно и красиво все сделать, но и превратить это в своего рода танец.

— Еще какие-то интересные увлечения?

— Плавание и моделинг. К тому же, как я уже сказала, я зампредседателя студпрофкома и очень погружена в его деятельность, помогаю в организации университетских мероприятий, стараюсь вести активную общественную жизнь, мне это интересно. Раньше много читала, но сейчас все меньше времени. Недавно прочитала «45 татуировок менеджера» (книга менеджера Максима Батырева о «правилах российского руководителя». — Ред.) Можно сказать, что эта книга стала моей любимой.

— Наверняка этим сейчас интересуются если не все, то многие. Есть ли у тебя молодой человек?

— О да, спрашивают постоянно! Молодого человека у меня нет. Говорят, после конкурсов красоты все тут же выскакивают замуж, но я пока не собираюсь, у меня никогда не было желания выйти замуж ради того, чтобы просто выйти замуж. Никогда не понимала этого «Мне 20 лет, пора». Это само собой должно произойти, хоть в 40, хоть в 50. А если сейчас у меня даже молодого человека нет, какой смысл занимать себя эти пустыми мыслями? Доучусь, сделаю карьеру, а личная жизнь пусть развивается естественно.