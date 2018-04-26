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Лидер Brainstorm предсказал победу в «Евровидении» Александру Рыбаку
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Лидер Brainstorm предсказал победу в «Евровидении» Александру Рыбаку 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Участники группы Brainstorm, занявшей третье место на «Евровидении-2000», рассказали о своих прогнозах на международный конкурс в этом году, передает НСН.
По мнению лидера группы Ренарса Кауперса, большие шансы на победу есть у норвежского исполнителя Александра Рыбака, победившего в 2009 году. Сами латыши представлять свою страну на песенном конкурсе во второй раз не собираются.
"Никогда не говори никогда, но, мне кажется, нам одного раза хватило. Мы всегда говорим, это прекрасная возможность для исполнителей. Хорошая вещь, что там тебя не заставляет петь, что ты не хочешь, или одевать, что ты не хочешь", — сказал Ренарс Кауперс.
Гитарист группы Янис Юбалтс подчеркнул, что до финала в конкурсе добраться очень трудно.
В этом году на «Евровидении» в Лиссабоне Латвию представит певица Лаура Ризотто с песней Funny Girl. Ренарс Кауперс в пресс-центре НСН одобрил выбор своей страны, отметив, что в песне «есть что-то лиричное, но и что-то из Джеймс Бонда».
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