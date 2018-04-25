6 причин, почему саморазвитие не работает

Самосовершенствование во всех своих проявлениях является жизненным кредо у большого количества людей. Это напоминает гонку — причем не только с самим собой, но и с другими — за право войти в высшую когорту людей, чье знамя — успех. Сама эта мысль настолько пряная на вкус, что сюда тут же слетелись различные эксперты по развитию, коучеры, мотиваторы и прочие теоретики успеха, которые превратили это в целую индустрию. Данный бизнес породил такой огромный массив информации на тему как стать лучше, что это привело к коммерциализации предмета, где потребитель стал путать цель со средством. И никого не интересует, каков результат твоего развития — главное, чтобы ты тратил деньги, подвергаясь влиянию громогласных высказываний идеологов.

Чтобы твои ожидания соответствовали количеству затрат (временных, денежных и прочих), тебе нужно не допускать некоторые ошибки на пути к самосовершенствованию.

1. Ты слишком зациклен на мотивации

Безусловно, мотивация является неотъемлемым аспектом для достижения успеха. Но слово это так полюбилось многим, что складывается ощущение, будто бы мотивацией заполняют отсутствие усилий. В этом случае желание достичь успеха, выраженное в мотивирующей риторике, превосходит действия, которые должны незамедлительно идти за словами. И особенно плохо, когда мотивация навязывается окружением на основе усредненных представлений об успехе и человек идет на поводу у этих идей, противясь собственной воле. Наш тебе совет: если ты на старте, забудь о мотивации. Не внутренней — твои желания у тебя никто не отнимет. Речь о том, что надо перестать говорить о ней, беспочвенно формулировать ожидаемое, вместо того чтобы идти к нему. Работай над собой, приобретай навыки, необходимые для достижения цели, а не смотри мотивирующие видосы на Youtube. В твоей эмоциональной активности никто не сомневается — хватит демонстрировать ее всем (и особенно себе). Для успеха прежде всего важны дисциплина, организованность и упорство. На первом месте должны стоять действия, а не слова. А мотивировать должен сам процесс.

2. Не видишь разницу между интересом и призванием

Молодости свойственен максимализм. Мир для молодого человека делится на белое и черное, он хочет всего и сразу и, главное, верит, что это возможно. Из-за этого он подвержен желанию с головой окунуться в какую-либо идею (порой абсурдную) в надежде, что это принесет плоды (порой бредовые). Из-за своей импульсивности такие люди часто меняют сферу интересов, и каждый раз им кажется, что на новом поприще их также ждет успех. В итоге все, что они получают — это потраченное время, средства и энтузиазм.

Чтобы не допустить этого, первое, о чем нужно помнить — что время не бесконечно, хоть в молодости и кажется наоборот. Ты не осознаешь ценность времени, пока не становишься старше. Поэтому определи, что действительно для тебя важно, в чем ты лучше других; наложи на это степень востребованности обществом, и на выходе ты получишь род деятельности, которому и стоит посвятить максимум времени и сил.

3. Тебе нужен быстрый результат

Помнишь рекламу «магазинов на диване», когда человеку предлагали купить «СуперУниверсальныйМегаТренажер» для похудения? В этой рекламе пытались признать непрактичность упорных тренировок в зале, а взамен предлагали легкое решение проблемы: сидишь на диване с поясом вокруг талии и через 2 недели будешь с фигурой, как у молодого Брэда Питта . Это не то чтобы выглядит — это даже звучит смешно! Тем не менее в других отраслях на подобные трюки попадаются многие из нас. Профессиональные курсы, которые сделают из тебя дизайнера или рок-музыканта за месяц; бизнес-тренеры, обещающие сверхприбыль после прохождения всего лишь одного семинара — чем это лучше пояса для похудения? Как бы ни противно было признавать, но простые решения сулят посредственный результат. Легкой бывает деградация, а развитие — сложный и небыстрый путь, требующий упорства и трудолюбия. Иди к своей цели и сосредоточься на процессе, а не на конечном результате. Каждый глобальный успех состоит из маленьких ежедневных побед. Так пусть они и станут катализатором твоих стремлений.

4. Ты ведешься на информационную пургу

К сожалению, большая часть информации по саморазвитию представляет собой бесполезный набор речевой патетики. Людей кормят красивой иллюзией успеха, по сути говоря об очевидных вещах. В принципе, подобные тренинги и семинары — вещь неплохая, если до этого ты пребывал в информационном вакууме. Можно попробовать поучаствовать в них для расширения кругозора: хуже точно не будет. Но не стоит этим увлекаться, поскольку таким образом ты оттягиваешь необходимость что-то делать при полном ощущении занятости. Хотя отрицать, что иногда на этих тренингах тебе пытаются толкнуть банальную фигню, тоже не стоит. Как распознать, что ты заплатил деньги за «воздух»? Вот несколько признаков: 1) Лектор слишком часто фокусируется на твоих чувствах, самооценке и позитивности. 2) Он использует много неподтвержденной информации и оперирует штампами. 3) Он проповедует рефлексивный способ решения проблем, попытки осмыслить ситуацию, вместо того чтобы вмешаться в нее действиями. 4) Он дает слишком много несбыточных обещаний. Мы не говорим, что любой семинар или тренинг по самосовершенствованию является бесполезным. Напротив, иногда они бывают очень эффективными. Мы просто советуем тебе быть бдительным и помнить, что если информация звучит как пурга, то, скорее всего, так оно и есть. Почему не всегда стоит слушать мотиваторов?

5. Ты много читаешь и мало делаешь

Этот пункт похож на предыдущий — с той лишь поправкой, что, даже если информация, которую ты получаешь, является полезной, она не принесет плодов, если не применять ее в действии. Превалирование теории над практикой — классическая черта всех мечтателей. Лучше прочесть одну книгу и использовать ее рекомендации, чем перелистать 100 книг и ничего не делать.

Знания без практики не имеют практического смысла для твоего успеха, а из подобных теоретических источников ты подпитываешь скорее эмоциональный ресурс своего порыва, чем прагматический. Лучший способ узнать, что работает, а что нет — это делать и ошибаться. Это не значит, что теория не важна вовсе. Победа любит подготовленных. Просто нужно правильно распределять усилия: на одну четверть теории применяй три четверти практики.

6. Ты ошибся с целью

Когда пытаешься достичь определенной цели, ты должен честно ответить себе на вопрос: «А зачем мне это?». Попытайся понять, почему ты хочешь иметь много денег, красивое тело, высокий статус и прочее. Твое желание обусловлено внутренней потребностью или общественным представлением об успехе? Твои стремления направлены на меркантильную выгоду, или это способ актуализировать свои навыки для самоутверждения? В борьбе идеализма и практичности победу обычно одерживает первый, в силу своей устойчивости. Ведь мелочные потребности быстрее достигаются и так же быстро удовлетворяются. Поэтому определись, для чего ты стремишься к успеху и, главное, что ты определяешь как успех.