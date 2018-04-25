Тина Канделаки — о несправедливости, встрече с Познером и личных поражениях

В Москве проходит Synergy Insight Forum — форум-интенсив об идеях, которые меняют реальность. Известные люди делятся с аудиторией своим личным инсайтом: внезапным открытием, озарением, идеей, которая дала старт глобальным переменам в их жизни. Одним из спикеров программы стала известная телеведущая и генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки

В рамках форума она ответила на блиц портала Москва 24 и рассказала о том, как относится к мемам со своим участием, вспомнила о своих детских мечтах и объяснила, почему она недовольна встречей с Владимиром Познером

Вы запросто делитесь очень личными историями, чтобы вдохновить кого-то на успех. Как чувствуете себя после таких выступлений?

Искренне рассказывать про личные эпизоды своей жизни достаточно сложно. Но я довольно просто этим делюсь. Одним из главных инсайтов в своей жизни, в том числе и как журналиста, была встреча с Владимиром Владимировичем Познером. Я хотела казаться лучше, чем я есть: это было моей роковой ошибкой.

Я считаю, что когда рассказываешь личную историю, нужно максимально стараться быть собой. Вот если ты можешь рассказывать органично и быть собой — никаких проблем не будет.

Вы можете привести пример «поражения, которое вас изменило»?

Примеров много. Я была совсем юной телеведущей, мне не дали премию — это поражение. Я пришла к Познеру, и по десятибалльной шкале свое выступление могу оценить на три. У меня таких примеров — сплошная жизнь. Но жизнь, как вы знаете, всегда состоит из поражений, которые могут стимулировать победы.

К сожалению, некоторые люди поражения оценивают как то «нечто, что заканчивается», но любое поражение (и я могу подтвердить это собственным опытом) можно расценивать как «что-то начинается». Если так подходить в жизни к поражениям, то они всегда будут триггером для начала побед.

Самый популярный стереотип о вас?

Наверное, то, что я в жизни очень быстро говорю. Ну это если речь идет о мемах. На самом деле, разговариваю я не очень быстро.

Вещь, расстаться с которой выше ваших сил?

Это сложный вопрос, смотря что иметь ввиду. У всех нас есть близкие, родные и любимые, с которыми мы точно хотели бы быть как можно дольше. У меня, к сожалению, ушел из жизни папа, и жива мама. Я бы хотела, чтобы она как можно дольше была со мной на этой земле.

А к вещам я достаточно спокойно отношусь. Если говорить о каких-то забавных наблюдениях, у меня прикроватная тумбочка всегда переполнена книгами. И это при моей любви к гаджетам (я слежу за выходом новинок, почти сразу покупаю их). Давно можно было перейти на электронные книги, но я все равно читаю бумажные. Я коллекционер, я люблю хорошие книги, разные интересные издания, их запах. У меня спальня выглядит почти как библиотека. В какой-то момент я поняла, что хватит бороться за спальню — я сплю в библиотеке.

Что сделано, то сделано, но вы в это больше никогда не ввяжетесь…

Наверное, это период в карьере, когда я очень хотела нравиться. Еще был период, когда я допускала очень много коммуникационных ошибок. Если ты публичная личность, нужно понимать, что в современном, цифровом мире врать нельзя, потому что любое вранье рано или поздно становится большой проблемой. Нужно пытаться соответствовать прозрачным правилам коммуникации и иногда лучше промолчать, чем что-то сказать. Особенно, если сказать нечего.

На что вам никогда не хватало смелости?

Были моменты в жизни, когда я волей-неволей что-то не договорила, где-то, к сожалению, говорила неправду. Это все ко мне всегда возвращалось. Если бы я тогда признала эти свои коммуникационные ошибки, они бы не сформировали некоторые стереотипы обо мне.

Про Познера — это очень показательная история. Не нужно стараться понравиться всем. Чем больше ты можешь позволить себе быть искренним, чем больше ты заставляешь себя быть искренним, нести ответственность за свои порой даже неправильные поступки, тем больше тебя уважают люди.

А когда ты хочешь очень сильно понравиться, результат бывает, как я и сказала, три по десятибалльной шкале.

Когда в последний раз вы волновались?

Я волнуюсь, когда сажусь на интервью. Я живой человек, и всегда готова к тому, что людям может быть со мной неинтересно. У любого контента жизненный цикл очень короткий, а в современном мире просто минимальный.

Кто сказал, что я всем интересна? Что моей фамилии достаточно для того, чтобы люди сидели в зале и не выходили? Для того, чтобы было интересно, мне нужно очень много работать над собой. В современном мире уже одного имени Тина Канделаки (и любого другого имени) не хватает.

Ваш главный скрытый талант?

Самообразовываться всегда. Закончилось время, когда у нас была одна профессия, и мы благодаря ей могли быть интересны аудитории всю жизнь, потому что было два-три канала. Каждый день мы боремся за то, чтобы быть актуальными. Для этого нужно чему-то учиться. И я в этом плане очень дисциплинированный человек. Тем более, это вопрос конкуренции: если ты хочешь завоевывать новую аудиторию, работай над собой.

За что в своей жизни вы заплатили слишком высокую цену?

Я декларирую и говорю о том, что было очень много несправедливости в моей жизни, и это нормально: для меня это были инсайты, которые вдохновили меня на победы. У меня довольно спорная биография, пестрая, разнообразная, можно выдернуть из нее любые факты, но я не жалею ни об одном из них.

Сегодня я могу сказать, что все, что было, произошло неспроста. Все это дало мне возможность проанализировать свои ошибки. Чем честнее разговариваешь с собой, тем проще переживать любые неудачи и двигаться вперед.

Что может получить от вас какой-то эмоциональный отклик — на книжной полке и на экране?

Анна Каренина " и «Над пропастью во ржи» вдохновили меня на всю жизнь. Я считаю, что «Анну Каренину» можно перечитывать каждый год.

Если говорить о фильмах, то это «Все о моей матери» — картина, которая произвела на меня глубочайшее впечатление.

И еще назову имя. Я восхищаюсь Александром Карелиным . Я подробно изучила его биографию и поняла, что по сравненинию с ним я вообще ничего не могу. Человек с поломанным ребром выступал на олимпиаде и выиграл! О чем тут говорить.

В какой точке мира вам комфортнее всего?

У меня две родины: Россия и Грузия. Нет другой страны, в которой мне комфортнее. Я родилась в Грузии — это моя родина, это мои корни. А в России произошло самое главное в моей жизни — рождение моих детей. Поэтому для меня это две абсолютно равноценные родины: я люблю Россию, я люблю Грузию, свою жизнь не представляю нигде, кроме России.

На какой возраст вы себя чувствуете?

Я знаю эту теорию о том, что даже когда нам 80 лет, в старом теле мы чувствуем себя молодыми, юными, помним ощущение 25 лет. Я не буду лукавить и говорить вам о том, что я чувствую себя на 25, это неправда. Я себя честно на свой возраст чувствую. Вопрос в том, что я не хочу выглядеть на 41.

Для 41 года (и для женщины) у меня очень сложная, долгая и наполненная событиями жизнь. Но возраст — это не показатель того, что можно остановиться. Я все время привожу пример профессора нью-йоркского университета Венди Сузуки, которая в 40 лет поняла, что ученой степени недостаточно для счастья, нужно стать еще инструктором по фитнесу. И она стала инструктором по фитнесу, она изменила свои занятия, вообще начала жизнь заново. Так что все в наших руках.

Мечты детства, которые вам все-таки удалось воплотить?

Мне очень хотелось, чтобы моя мама мной гордилась. У нее была сложная жизнь. После того, как рухнул Советский Союз, люди науки, люди образования, врачи потеряли буквально все. Они были уважаемыми людьми в обществе и в одночасье стали никем. Приходилось зарабатывать разными способами: что-то покупать, что-то продавать…

Я помню, как моя мама отправилась в Турцию: туда все приезжали продавать лампочки или какой-то металлолом, на это можно было купить какую-то одежду. И вот моя мама, врач, уважаемый человек, которого раньше знал весь Тбилиси, поехала в Турцию продать лампочки и купить мне платье и рюкзак.

Такое было время. Но я отлично помню ее состояние, потому что она ну совсем не про это. И я тогда решила: моя мама больше никогда не будет никуда ездить вот с такими задачами. И я постараюсь сделать все, чтобы у нее была спокойная старость.

Наверное, самое главное для меня — это спокойствие моей мамы. Я знаю, что сегодня она спокойна. Возможно, в каких-то вещах я ее разочаровала, но совсем не глобально.

Она не жалеет, что в свое время продала квартиру и дала мне денег на образование и на то, чтобы я переехала в Москву.