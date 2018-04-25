Как организовать вечеринку за час

Неважно, по какому поводу ты собираешь гостей, отсутствие времени может стать настоящей катастрофой. Но если ты проконтролируешь несколько важных моментов, можно не беспокоиться о том, что на столе не 15 блюд, как у твоей бабушки.

Подготовка

Отправляйся в магазин

Когда нет возможности готовить, закупайся закусками в супермаркете. Отдай особое предпочтение крекерам, сыру и вину. Можешь также захватить несколько свечей, маленькие конфетки для призов, пряные орешки и разноцветные пластиковые стаканы. Возьми несколько банок с консервированными фруктами, которые можно добавлять в алкоголь. Например, пара кусочков ананаса к классическому шампанскому придаст ему нежного аромата и поможет сохранить прохладу. Можешь придать простым кексам немного своего стиля, воткнув в каждый зубочистку с табличкой-пожеланием, или побрызгать всю коробку съедобным блеском. Делай акцент на разнообразии, а не на количестве, чтобы удивить всех присутствующих и дать попробовать что-то новое.

Приготовь материалы для тематического вечера

Если вы собираетесь не по случаю дня рождения, а просто для того, чтобы вместе посмотреть какое-то шоу, ты можешь устроить шуточный тотализатор. Скажем, если вы собираетесь смотреть церемонию Евровидения или даже Оскар, распечатай список всех конкурсантов и предложи всем гостям на входе отметить, чью победу они предполагают.

Настрой атмосферу

Выложи закуски из упаковок на блюда, смешивая их между собой. Если планируется делать коктейли, укрась края бокалов солью. Позаботься о том, чтобы всем было удобно брать салфетки, а также освободи как можно больше мест, на которые можно присесть или облокотиться. Не забудь включить бодрую музыку, чтобы настроить себя и тех, кто придет самыми первыми. Популярные музыкальные сервисы помогут тебе найти отличный плэйлист как для танцевальной вечеринки, так и комфортных посиделок.

Проследи за тем, что есть в доме

Проверь, что тебе достаточно туалетной бумаги и мыла, и помни, что тебе понадобится гораздо больше, чем думаешь. Возможно, тебе даже пригодятся чистые полотенца — если кто-то прольет на себя коктейль. Расставь закуски в разных местах и не пытайся уместить их все на один столик в гостиной. Люди постоянно будут двигаться от места к месту и менять круги общения, а заодно попробуют все, что у тебя есть.

Помни, что делаешь это для себя

За всеми приготовлениями постарайся не забыть, что твоя вечеринка — не работа, а отличный способ провести вечер. Не любишь готовить — обеспечь простые закуски. Избегаешь игр — включай музыку погромче! Выбирай только то, что тебе действительно хочется делать этим вечером, ведь твои друзья начнут веселиться только после того, как тебе самой станет комфортно.

Вечеринка

На самом деле, тебе не нужно делать идеальнейший вечер и удивлять гостей каждую минуту. Люди запоминают всего несколько вещей: первые и последние пять минут вечеринки, а также один самый яркий момент вечера. Если ты продумаешь именно эти три ключевых момента, твоя вечеринка будет потрясающей.

Первое впечатление

Вспомни ситуацию, которая наверняка с тобой происходила не раз: ты звонишь в домофон, дверь открывается, находишь нужный этаж, дверь приоткрыта — но на пороге никого нет. Куда повесить куртку, здесь же нет свободных крючков? В какую комнату идти? А вдруг я никого там не знаю? Когда мы беспокоимся о том, чтобы произвести первое впечатление на нового человека, то следим за тем, как выглядим и что говорим. Почему бы не проконтролировать первое впечатление от вечеринки? Сделай так, чтобы люди легко могли найти дорогу. Оставь наклейку на входе, отправь инструкции, как попасть в дом заранее, предложи встретить тех, кто не знает дороги. Обозначь приветственную зону. Если гостей слишком много, можешь даже написать шутливую записку «сними с себя обувь и куртку, бери печенье из чашки и заходи прямо и налево!», чтобы постоянно не стоять у дверей. Предоставь еду и напитки. Когда люди держат что-то в руках, они чувствуют себя гораздо легче и непринужденнее. Предложи охлажденный сидр летом или горячее какао зимой, чтобы человеку с улицы стало немного комфортнее. Сделай шуточное меню. Если блюд несколько, ты можешь предложить гостям ознакомиться со списком всего, что они могут ожидать, заодно разогреешь их аппетит. Идеальный вариант: простая меловая доска из Икеи , на которой обычно пылятся твои фотографии.

Пик событий

Самая большая ошибка, которую совершают люди, собирающие вечеринку, — думать, что гостям понравится делать одно и то же весь вечер. Даже если у тебя тематические посиделки в честь выхода новых «Мстителей», разбивай вечеринку на небольшие блоки, а не просто устраивай киномарафон под закуски. За вечер должно быть хотя бы одно «пиковое» событие: специальное блюдо, съемки веселого клипа, необычный эксперимент — что угодно, чего люди не будут ожидать. Не забывай знакомить гостей между собой и вовлекать как можно больше участников в процесс. Устраивай забавные конкурсы, например, во время тоста, предложи найти того человека, который только что сделал новую татуировку или вчера получил повышение. Это всегда вызывает множество обсуждений, а заодно помогает всем узнать друг друга получше.

Уход с мероприятия

Когда сразу несколько гостей уходят с вечера, вполне вероятно, что в дороге они будут обсуждать то, что произошло в самый последний момент у тебя в гостях. Именно поэтому удели внимание тому, какое впечатление на них произвело прощание. Не поощряй уходы по-английски. Нет ничего ужаснее — оставаться на вечеринке дольше, чем хочется, потому что не хочешь обидеть гостей. Еще хуже, если хозяйка настаивает на том, что все должны сидеть как можно дольше. Заранее обозначь рамки: скоро будет обед, затем десерт, а потом можно расслабиться. Дели на этапы. Даже если играете в одну игру, всегда есть возможность сказать «раунд окончен, минута перерыва», так люди легко выловят момент для того, чтобы попрощаться. Если есть возможность — упакуй несколько кусочков десерта гостям с собой, чтобы наутро они вновь вспомнили о твоих замечательных кулинарных способностях.

После вечеринки

Самое время позаботиться о себе: не забудь умыться перед тем, как лечь спать, убрать скоропортящиеся продукты и замочить тарелки. Если немало выпила — перед сном прими ибупрофен, а утром сделай несколько простых асан, чтобы успокоить тело.