Легендарные личности, чье существование не доказано

Любая история сочиняется людьми, а древние письмена много раз переписываются, что в итоге создает путаницу в смысле. Многие авторы дополняли текст и приукрашивали его, что стало причиной возникновения мифов и легенд, поэтому сейчас весьма проблематично наверняка сказать, что происходило столетия назад.

Оказывается, некоторые известные исторические личности могут быть выдумкой, поскольку современная наука выражает сомнения относительно их существования.

Шекспир

Английский поэт и драматург оставил после себя большое количество пьес и сонетов, но многие годы историки и искусствоведы задаются вопросом существовал ли на самом деле Шекспир и кто прятался за этим псевдонимом. Достоверно неизвестно где этот человек научился писать, узнал о политике и истории, а также были предположения, что под данным именем скрывались Фрэнсис Бэкон Бен Джонсон или же Кристофер Марло , хотя подтверждения указанным гипотезам найти не удалось.

Робин Гуд Первые упоминая о доблестном разбойнике относятся к XIII-XIV столетиям, но сейчас историки не могут с высокой точностью идентифицировать личность упомянутого деятеля. Есть предположение, что под Робином Гудом скрывались множество разбойников, а легенды о таком бандите вдохновляли бедных. Однако некоторые факты указывают на то, что Робином Гудом мог быть представитель дворянства Фулк Фицварин, восставший против короля Джона, который считал разбойника своим врагом.

Король Артур

Согласно легендам, он являлся правителем королевства Логрес, отличался мужественностью и смелостью, а также он выступал героем многочисленных рыцарских романов. Однако историки убеждены, что легендарный мужчина является лишь легендой, собранной из образов храбрости той эпохи. Некоторые эксперты предполагают, что прототипом короля Артура могут быть полководец Луций Арторий Каст, чья деятельность связана с Древним Римом, или же лидер бриттов Амвросий Аврелиан.

Гомер

Древнегреческий поэт Гомер считается автором легендарной «Иллиады» и поэмы «Одиссея», однако современные историки утверждают, что в данных произведениях чувствуется разный стиль написания. Также нет достоверных фактов того, что Гомер существовал на самом деле, а эксперты предполагают, что под этим псевдонимом вела активность целая группа философов.

Конфуций

Древнего мыслителя Китая в каждом источнике характеризуют по-разному, более того, рассказы об этом человеке уж слишком пестрят противоречиями и очевидными несостыковками. Историки отмечают, что многие речи Конфуция, по факту, выступают собирательными постулатами цивилизованного общества. В те времена с помощью одного любимого всеми человека было просто распространять учения о жизни между крестьянами, воинами и чиновниками.

Пифагор

Философ и математик из Древней Греции известен современному обществу своей теоремой, однако никаких неоспоримых свидетельств его существования не сохранилось. Известно, что эта личность выступила основателем религиозно-философской школы пифагорейцев, и только их тексты содержат утверждения, что Пифагор реальная личность.

Жанна д’Арк

Француженка с трагической судьбой и одна из предводителей в Столетней войне, широким массам известна благодаря значительному числу легенд о своих подвигах и рассказам о жизни. Однако, несмотря на наличие своего рода доказательств ее существования, реальная личность Жанны д’Арк ученым неизвестна, а многочисленные легенды только мешают проследить настоящий характер этой женщины.