«Попа сотка? Чтооо?»: Решетова рассекретила свои параметры, а ее раскритиковали за широкий таз

Этой личной информацией Решетова поделилась под сексуальным селфи в зеркале, демонстрирующем фигуру модели в спортивной одежде.

— сообщила Решетова, сопроводив свои данные эмоджи с изображением поросенка. Некоторым из ее фолловеров самоирония пришлась по душе, другие же оказались шокированы объемом бедер красавицы-брюнетки. «Попа сотка? Чтооо?», «Мне кажется, с такими параметрами она весит больше», «Метр попы», «В тебе явно за 60» — пишут комментаторы. А ты бы хотела фигуру как у Анастасии Решетовой?

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Фото:Instagram