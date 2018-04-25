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«Попа сотка? Чтооо?»: Решетова рассекретила свои параметры, а ее раскритиковали за широкий таз
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«Попа сотка? Чтооо?»: Решетова рассекретила свои параметры, а ее раскритиковали за широкий таз 

WMJ.ru 57 минут назад
Фото: WMJ.ru
Этой личной информацией Решетова поделилась под сексуальным селфи в зеркале, демонстрирующем фигуру модели в спортивной одежде.
— сообщила Решетова, сопроводив свои данные эмоджи с изображением поросенка. Некоторым из ее фолловеров самоирония пришлась по душе, другие же оказались шокированы объемом бедер красавицы-брюнетки. «Попа сотка? Чтооо?», «Мне кажется, с такими параметрами она весит больше», «Метр попы», «В тебе явно за 60» — пишут комментаторы. А ты бы хотела фигуру как у Анастасии Решетовой?
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Фото:Instagram
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