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Один человек всю жизнь был счастливым. В чем секрет его счастья?
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Один человек всю жизнь был счастливым. В чем секрет его счастья? 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Один человек всю жизнь был счастливым. Он все время улыбался, смеялся, никто и никогда не видел его грустным.
Бывало, кто-то из людей задавал ему по этому поводу различные вопросы:
— Почему вы никогда не грустите? Как вам удается всегда быть радостным? В чем секрет вашего счастья?
На что человек обычно отвечал:
— Когда-то я был таким же печальным, как ты. И вдруг меня осенило: это же МОЙ выбор, МОЯ жизнь! И ведь я делаю этот выбор — каждый день, каждый час, каждую минуту. И с тех пор каждый раз, просыпаясь, я спрашиваю себя:
— Ну, что я выберу сегодня: печаль или радость? И всегда получается так, что я выбираю радость.
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