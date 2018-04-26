3 неожиданных признака, что ты ему нравишься

Только представь, насколько все было бы проще, если бы мы знали еще на берегу, как закончится плавание. Сколько разбитых сердец можно было бы спасти, сколько разочарований и ошибок избежать. Природа создала нас умными и хитрыми, способными с легкостью скрывать настоящие эмоции за притворными масками.

Поэтому в начале любых отношений каждому знаком этот мучительный этап, когда ты не можешь понять, разгадать, испытывает человек искренние чувства или водит тебя за нос.

Оказывается, нет здесь никакой великой тайны, можно легко разобраться в намерениях мужчины. Есть несколько четких признаков того, что парень заинтересован и шансы на отношения есть, их просто нужно уметь видеть, а как — нам расскажет наш эксперт, психолог Денис Шальнов. Смотри его видеоурок, который заставит тебя иначе взглянуть на мужчин.