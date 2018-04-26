Шон Мендес расторгнул помолвку молодой пары

Шон Мендес (Shawn) умудрился расторгнуть помолвку юной пары во время эфира программы «Capital». Пара неверных фраз — и девушка отклоняет предложение своего возлюбленного!

Ну… не совсем так. На самом деле ее отказ оказался шуткой над Шоном! Наивный и доверчивый, он даже не заметил подвоха.

Дело было так. Ведущий программы Роман Кемп (Roman) попросил музыканта помочь парню по имени Роб (Rob) сделать предложение своей девушке. Певец, конечно, тут же согласился, и двое юношей устроились поудобнее около телефона, чтобы набрать номер Ребекки (Rebecca) в.

Несколько минут Роб разговаривал со своей девушкой, а затем передал трубку Шону. «Это большая честь для меня», — сказал музыкант. — «Но я хочу спросить тебя. Согласишься ли ты выйти замуж за Роба?»

«Что? Что? Я не понимаю?» — занервничала Ребекка, моментально изменившись в лице. «Ребекка, ты выйдешь за меня?» — на этот раз вопрос повторил сам Роб.

Но романтический момент уже был разрушен — девушка начала плакать и была близка к истерике. «Это все шутка? Ты правда думаешь, что это то, чего я хочу? Почему ты просишь кого-то спросить, выйду ли я за тебя?» Когда Ребекка бросила трубку, Роб никак не мог взять себя в руки от разочарования. Шон и Роман пытались успокоить его, все время повторяя: «Это не прямой эфир. Это не выйдет в эфир. Не переживай».

«Роб, Роб, послушай меня. Она не сказала нет. Она сказала: ‘Почему ты сам не сделал мне предложение?’ Она нервничает и переживает», — взял на себя роль психолога Шон. И в тот самый момент когда музыкант был уже близок к отчаянию, Роб намекнул ему на то, что все происходящее в эфире программы было шуткой. Роб ткнул пальцем в бумажку, на которой было написано: «Roses,., » («Розы красные, а фиалки синие. Дорогой Шон Мендес, мы разыграли тебя»).

В этот же момент в студии появилась Ребекка — это действительно был только пранк! «Боже мой! Это было ужасно! У меня сердце колотилось!» — повторял Шон, не переставая при этом улыбаться.

Все хорошо, что хорошо кончается! И Роб был совершенно прав, когда охарактеризовал Шона как «самого доброго поп-музыканта». Еще бы! Согласиться на такой опасный «трюк», зная, что все может рухнуть в самый ответственный момент!