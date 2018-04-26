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Данила Козловский: иногда злоба и ограниченность расстраивают
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Данила Козловский: иногда злоба и ограниченность расстраивают 

Газета.Ru 3 часа назад
Заслуженный артист России Данила Козловский рассказал, зависит ли от общественного мнения.
"Смотря что вы называете общественным мнением. Если это анонимное интернет-сообщество, то, разумеется, нет. Только не путайте это понятие с российским зрителем.
В интернете и в социальных сетях очень много, как бы это помягче сформулировать, неприятного. Так много, что, к сожалению, уже вырабатывается ко всему этому иммунитет.
Я говорю «к сожалению», потому что грязи столько, что ты уже перестаешь ее замечать, — она становится нормой. Задевает ли это меня? Наверное, уже нет…
Иногда злоба и ограниченность расстраивают. Но это никогда не корректировало мое движение, не влияло на то, что я делаю. Надеюсь, так и будет дальше.
Мы с вами живем в эпоху комментариев, когда каждый человек может зайти в интернет со своего мобильного телефона и написать про вас что хочет. Самое интересное, через пять минут он, скорее всего, уже забудет, чего он там написал, поэтому такую «пустоту» надо просто стараться не замечать.
Но наряду с этим есть много прекрасных людей с чистыми сердцами, которые умеют радоваться, чувствовать, видеть, поддерживать и вдохновлять. И их гораздо, гораздо больше! Это для меня российский зритель, которого я люблю и уважаю", — цитирует его слова газета «Известия».
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