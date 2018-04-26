Наталья Бардо: «В актерской профессии ты не можешь заработать много, если ты не в топе»

— Вы разделили вашу творческую деятельность на две фамилии: первую, которую никто уже не помнит, и вторую, Бардо, — это два разных периода жизни, какие они?

— Основной историей, которая разделила мою жизнь на до и после, стало поступление в Щукинское училище. Было тяжело, полтора года я готовилась к поступлению у Владимира Поглазова , педагога, который, к сожалению, уже умер, но подарил нам ту самую школу Станиславского и помог мне понять, что такое играть и жить по-настоящему. Сейчас очень многие люди боятся быть собой, настоящими, искренними. Когда мы поступали в институт, многие ребята и девчонки уже были в образе — я буду актрисой. Каждый сам себе фантазирует и представляет, как он будет в профессии существовать. Ходить по красным дорожкам, надевать красивые платья, всем нравиться, быть всеми любимым. Нам сказали: это не главное, будьте живыми, настоящими. Многие мне навязывали разные образы и то, какой я должна быть. Говорили: надо, чтобы была популярность, а давай ты будешь петь?

— Было время, когда вы пели на сцене. Это история о том, «а не попробовать ли мне?», или хотелось в таком направлении серьезно развиваться?

— Я не певица, никогда профессионально этим не занималась, хотя очень люблю петь. Могу даже выйти на сцену, исполнить песню в караоке, на мероприятии выступить, но все это похоже на капустник и творческую самодеятельность. Мне всегда хотелось сниматься в кино. Я мечтала с детства играть в театре, и так сложилась моя жизнь, что меня забрали в сериал. Во время моего первого брака муж не хотел, чтобы я проводила много времени на съемках. Ему показалось, что, если я буду петь, мы вместе сможем ездить на гастроли. В кино мы снимаемся 15 часов, а концерт всего час. Я во имя семьи попробовала. Но вовремя поняла, что жить жизнью мужа неправильно. Мне хотелось идти своей дорогой.

— После того как вы поняли, что карьера певицы — это не то, что вы хотите, с кино у вас сложилось, а театр?

— Играть в театре я очень хотела. Более того, мой мастер в Щукинском училище — Малиновский Михаил Георгиевич , к сожалению, его уже нет, величайший педагог, дал мне главную роль в своем спектакле. Но я не смогла ее сыграть, меня забрали на съемки сериала «Вероника». Я снималась в Польше, Таиланде, Шри-Ланке. Мы колесили по всему миру, и репетиции пришлось отложить и, соответственно, отказаться от главной роли.

— Опыт в телевизионном проекте на тот момент был важнее театральной работы?

— Мне очень важно было пробовать себя в театре, я знала, в какую труппу хочу. Но я не могла просить команду из 50 человек ждать меня, пока я буду сниматься. Все закрутилось, завертелось, и, к сожалению, я осталась без театра.

— Какая самая большая сумма гонорара у вас была и на что вы ее потратили?

— Актрисам так тяжело это считать: один гонорар задерживают, другой высчитывают. У нас все сложно. Люди смотрят и говорят: «Ах, эти миллионеры, ходят там по этим ковровым дорожкам». На самом деле это очень сложный процесс, актер получает ставку. Нам платят за наш съемочный день. Конкретно за часы, которые мы отработали. Гонорары были большие, я могла с одного длинного проекта купить себе однокомнатную квартиру в пятиэтажке на первом этаже.

— С таким опытом, который у вас есть, включая мужа-режиссера, какие цели перед собой ставите? Возможно, сниматься в Америке?

— Целей сниматься в Америке у меня нет и никогда не было, притом, что я рожала там ребенка и жила целый год. Я посмотрела, как все качественно устроено, какие режиссеры. Но, откровенно говоря, я патриот, родилась в Москве. И я здесь всех знаю, это мой дом.

— Если взять Звягинцева или Быкова, это серьезное кино, вам интересен такой формат?

— Очень люблю фильмы Звягинцева, его правду, как он трогает своей работой. Я уважаю авторское кино и смотрю фестивальные фильмы. После просмотра Андрея Звягинцева кино живет с тобой очень долго. Идешь по улице и видишь все эти картинки в жизни. Режиссер не одевает их, старается убрать все маски. Пусть это выглядит грустно, но это правда. И за это я уважаю его очень сильно. Для того чтобы снять такое кино, нужно быть смелым человеком.

— Основываясь на том, что мы живем в России, какое кино у нас должно преобладать, серьезное или смешное?

— Было бы здорово, если бы у нас было и то и другое в равном соотношении. У нас есть картины, на которые не стоило бы даже тратить время, а есть те, которые обязательны к просмотру, но их почему-то нет на экране. Люди живут в разных социальных слоях, настроении. Каждый может погрустить или повеселиться. Кино должно быть разным.

— Вы согласны, что коммерческого и развлекательного кино должно быть меньше на экране, чем настоящих глубоких картин? Качественное кино откровенно мало показывают! Почему?

— Ответ на этот вопрос я знаю, понимаю, что в нашей стране с этим борются и стараются сделать так, чтобы хорошего кино было больше. К сожалению, есть определенная система, которую очень тяжело настроить. Я актриса и не могу профессионально говорить об этом.

— Назовите вашего любимого режиссера, не берем вашего мужа, потому что он вне конкуренции!

— Про Звягинцева я уже сказала. Мне нравится Анна Меликян , которая снимает развлекательное кино, но со своим почерком, идеями, артистами, с которыми она дружит, и это чувствуется. Марюс тоже снимает часто артистов, с которыми он дружит, знает, любит. Он понимает, как с ними работать, видит сильные и слабые стороны. У Ани это тоже очень прослеживается. Мне нравится Резо и его фильм «Заложники», это глянцевое кино, но при этом там есть жизнь — я считаю, это такой крик души.

— Вы в данный момент развиваетесь в сериальном жанре, какие три сериала, на ваш взгляд, стоит посмотреть?

— Я очень люблю сериал «Корона», «Настоящий детектив», «Очень странные дела» — первый сезон особенно, второй менее интересно получился, слишком они намудрили с мистикой и магией.

— Наблюдаете ли вы профессионально за американскими сериалами? Вы тоже с мужем снимаете ромком, заимствуете для себя что-то?

— У нас должен был быть ситком, но мы ушли в ромком, и, я думаю, зритель этому рад. Конечно, я слежу, и в сериал «Улетный экипаж» я попала давно. Там не было еще Марюса, были другие авторы, артисты. Мне попал в руки сценарий, и первым делом я вижу историю про самолеты, пилотов, стюардесс. Что я делаю: включаю сериал «Пэн Американ», я его посмотрела, и сложилась определенная картинка. Я вижу Марго Робби , как она идет в самолет, и я думаю: вау, и мы тоже сейчас будем делать такой проект. Я заразилась всей этой историей и очень хотела попасть на пробы.

— Как вам дались откровенные сцены с вашим партнером по сериалу «Улетный экипаж» Алексеем Чадовым ? Все сцены снимал ваш муж?

— Муж на эти смены не приходил! Это правда! Забавный факт, большинство сцен с Антоном и с Лешей он пропустил, сказав: «Вы сегодня снимаете эти сцены до обеда, я пока посплю». Главный поцелуй после свадьбы с Чадовым, его снимали уже в конце нашей смены. Марюс весь день снимал, был на площадке и сказал: «Ладно, это буду снимать я, давайте только быстро». За два дубля мы это сделали.

— Если вам предложат большой метр, но там будут откровенные постельные сцены, муж будет против?

— Я не думаю, что этот вопрос встанет, просто так сложилось, он смог не выйти, и мы сняли эти сцены без него. Появится серьезная работа, где будет любовная линия, — Марюс, конечно, профессионально к этому отнесется, и он не скажет: «Нет, я не хочу, чтобы ты играла, потому что там надо с кем-то целоваться». Он понимает, что это все не правда, все поцелуи — это работа! Он тоже режиссер, который работает с красивыми актрисами и смотрит на них в разных сценах, и тут уже кто на что учился!

— Сколько вы получили за работу в сериале «Улетный экипаж»?

— Я не смогу ответить на этот вопрос потому, что еще недополучила эти гонорары, нам нельзя раскрывать такие данные по контракту. А есть люди, которые отвечают на такие вопросы?

— Конечно, есть, возможно, это старые работы, где не прописан в контракте такой пункт, или примерная стоимость.

— Если я сейчас скажу, что я получила один рубль, то на следующем проекте мне скажут: три мы тебе не дадим, ты же за один снимаешься.

— Хорошо. Как вы тратите свой гонорар? Вкладываете в себя, летите отдыхать, делаете подарок мужу?

— Хватает на все — и на подарок мужу, и на Таиланд. В основном я эти деньги не транжирю, и у меня нет задачи быстро их потратить. Я человек, который деньги считает. Со мной работает большая команда, за что ей большое спасибо. Все эти люди, которые помогают мне, тоже должны зарабатывать — они делают огромную работу. Поэтому мне есть куда тратить. Я не трачу все на отдых и платья!

— У вас с мужем одно восприятие мира. Такое глобальное утверждение, как это выражается в деталях?

— Мы с ним очень похожи, два Овна, для нас важно идти к своим целям и друг другу в этом помогать. Одно мировосприятие — это когда ты понимаешь человека и не спрашиваешь его каждые 15 минут: «Ты где и во сколько будешь?» Это когда ты понимаешь, какая поддержка нужна именно ему в тот или иной момент. Я понимаю, и он знает, что не надо меня поддерживать тем, что все будет хорошо, и сидеть возле меня. Отругай меня, скажи, что я делаю не так, чтобы помочь мне, и у него точно так же. Дай мне реальный совет, свое реальное мнение.

— То есть муж может вам сказать про работу в кино, что ему не понравилось, и объективно это объяснить?

— Конечно, мы работаем на одной площадке, и он может мне сказать: «Нет, я по-другому вижу эту историю». Но я тоже говорю, что вижу свою героиню так, и предлагаю варианты. Чаще мы делаем просто два дубля, из которых выбираем то, что обоим больше нравится.

— Вы рассматриваете карьеру актера для сына? Может быть, он принимает участие в съемках?

— Я как мама много об этом думаю. Мы видим, какой он артистичный. В актерской профессии ты не можешь заработать много, если ты не в топе. А таких человек десять всего наберется — это правда! Если он действительно захочет, то мы подумаем об этом и дадим ему хорошее образование в этой сфере.