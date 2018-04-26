Почему скопцы всегда были богатыми

Движение скопчества появилось в России в середине XVIII века. Основателем ее считается беглый крепостной Кондратий Селиванов, покинувший секту хлыстов «богородицы» Акулины Ивановны.

Основой учения скопцов явилась строка из евангелия от Матфея 19 глава, стих 12: Есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.

В общине скопцов считали, что единственный путь спасения души — борьба с плотью путём оскопления. За это в царской России её членов преследовали и ссылали в Сибирь. Но даже это не останавливало желающих вступить в общину: во второй половине XIX века скопцов насчитывалось около 6 тысяч, главным образом в Тамбовской, Курской, Орловской губерниях и… в Сибири, где богатые скопческие общины покупали земли у местного населения.

Род деятельности: купечество, ростовщичество и вообще крупный опт.

Особенности

1. Себя они именовали «белыми голубями». Этимология самоназвания проста: «убелиться» на жаргоне скопцов означает оскопиться. Свои общины скопцы, как и хлысты, называли «кораблями». Несмотря на декларируемое скопцами равенство «кормчий», стоящий во главе «корабля», обладал властью над прочими общинниками. Помогающая «кормщику» женщина, аналогично хлыстовской практике, именуется «богородицей».

2. Существовало несколько основных способов вовлечения в секту новичков:

— Оскопление малолетних родственников

— Экономическое закабаление

— Выкуп крепостных крестьян при условии оскопления

— Соблазнение деньгами

— Пропаганда «чистоты», особенно эффективная среди юношества

3. Скопцы не ели мясной пищи, не употребляли алкоголь, не курили, избегали, крестин и свадеб, не пели светских песен и старались вовсе не ругаться.

4. Cкопцы охотно посещали православную церковь и даже проявляли в вопросах религиозной обрядности большое усердие. При этом они открыто осмеивали православные обряды и таинства; храм называли «конюшней», священников — «жеребцами», богослужения — «ржанием жеребцов», брак — «случкой», женатых людей — «жеребцами» и «кобылами», детей — «щенятами».

5. Деторождение cкопцы считали причиной обнищания и разорения. «Вот мы не женимся и замуж не выходим, от того и богаты. Делайте то же, что и мы, перестаньте верить вашим жеребцам тогда жить будет легче, будете богаты, будете святы».

6. Скопцы веруют, что когда их число достигнет 144 тысячи, наступит страшный суд, за которым будет торжество последователей скопчества.

7. В книге «Русские скопцы» Александр Эткинд писал: «Последствия оскопления мужчин зависели от возраста, в котором была произведена операция. Скопцы, кастрированные в зрелом возрасте, теряли лишь способность к оплодотворению. Оскоплённые в детстве подвергались большим физиологическим изменениям. У них сохранялся высокий голос, не росли волосы на лице, и тело приобретало характерную тучность».

Молва

Молва приписывала богатой общине скопцов финансирование различных неправительственных организаций, например, народовольцев.

Существует теория, согласно которой Александр Пушкин в сказке «Золотом петушке» завуалированно описывал скопцов: Шамаханская царица — это деревня скопцов Шамохань, которую возглавляла женщина. Действие сказки можно рассматривать как поочередное оскопление сыновей царя, влюбившихся в эту женщину.

Скопцы часто упоминаются в произведениях Федора Достоевского , а сама тема скопчества занимает большое место в творчестве новокрестьянского поэта Николая Клюева, по всей вероятности он сам был в своё время связан с данной сектой.

Скопческая песня Селиванова своим «детушкам»

О возлюбленные детушки! Теперь вам всю правду открою, что я искупитель, родимый батюшка, впредь устрою, кого за какую жизнь и службу удостою. Кому царство растворю, а кого раем подарю, а кого за веру поблагодарю!