4 способа понять, на что ты действительно способен

Каждый человек, поставивший перед собой цель, обычно соизмеряет ее со своими возможностями. И получая шанс приблизиться к ней, иногда начинает проявлять сомнения. Не слишком ли высокую планку я поставил? Хватит ли у меня навыков и знаний, чтобы достичь этой цели? А то ли это, чего я на самом деле хочу, или есть вещи, которые мне интересней? Этими вопросами задаются многие то ли от неуверенности в себе, то ли от страха. Для того чтобы узнать, на что ты способен, существует несколько ключевых шагов. И мы тебе о них расскажем.

1. Визуализируй мечту

На старте очень важен элемент визуализации. Для начала задай себе вопрос: «Чего бы я мог достичь, не будь передо мной никаких препятствий?» Важно представить себе свою цель, чтобы ты мог понять, кем действительно хочешь стать, каких результатов хочешь достигнуть без вмешательства негативного мышления и мнения окружающих. Увидев свою мечту, очищенную от шелухи скептицизма, тебе остается только поверить в нее. На этом этапе допускается некая инфантильность, возможно, даже отсутствие логики. Позволь себе быть иррациональным, используй веру, чтобы определить будущую версию себя, которая достигнет того, что сейчас для тебя по-настоящему важно.

2. Сделай свою мечту большой

Следующий шаг — превратить свою мечту в нечто большое и амбициозное. Твой разум часто сдерживает тебя поверить в свои возможности, опираясь на предыдущие достижения. Что-то вроде мысли о том, что максимум твоих возможностей заключен в ранних делах. Ошибочность данного суждения состоит в том, что прошлые результаты не обязательно предсказывают будущие. Если бы это было так, то каждый сыграл бы на фондовой бирже, поставив на то, что было раньше, и разбогател бы. И тогда уж точно сказка о светлом будущем была бы не нужна, поскольку ты в ней уже пребываешь. Поверь в свои возможности и сделай свою мечту действительно амбициозной. Это не так просто, учитывая, что твое окружение может навязывать тебе мысли об абсурдности твоей идеи и ее несбыточности. Не стоит принимать мнение других как доказательство своей неспособности. Если ты нацелен на высокий результат, иди к нему. Если ты поставил перед собой план заработать в следующем году 2 млн рублей, но заработал полмиллиона, не страшно. Что-то пошло не так, как ты предполагал, но, по крайней мере, ты выбрался из аморфного состояния и предпринял действия, чтобы достичь желаемого. Как не потерять азарт и рвение на пути к мечте

3. Не думай о провале

Зацикливание на результате приводит к тому, что ты не можешь решиться на первый шаг. Страх неудачи настолько сильный, что он может парализовать не только способность что-нибудь сделать, но даже и попытку осмыслить это. Этот страх словно дает ответ на вопрос: «Смогу ли я?». И ответ этот всегда отрицательный. Не дать себе возможность совершить попытку — это гораздо больший проигрыш, чем недостигнутый результат. Не рискнув в подходящий момент ради того, что для тебя важно, ты будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Ведь попробовав, ты выиграешь в любом случае хотя бы потому, что узнаешь, на что способен в данный момент.

4. Верь в себя

Еще одним сомнением, с которым ты можешь столкнуться на пути к своей цели, является неуверенность в собственных силах. В будущем ты видишь себя достигнувшим успеха и играющим важную роль человеком, и это заставляет задуматься о том, являешься ли ты тем, кем хочешь быть. Справишься ли ты с той ответственностью, которую собираешься на себя возложить? И порой похожие сомнения сопровождают тебя на всем пути. Ты никогда не узнаешь наверняка, на что действительно способен, пока не решишься на действия. А решившись, следуй этим простым принципам: — всегда стремись к чему-то большему; — не подвергай сомнению каждое решение; — не бойся неопределенности; — не стоит отчаиваться, если что-то пошло не по плану. Лучшее, что ты можешь сделать для своей мечты — это поверить в себя и проявить мужество, чтобы не сойти с выбранного пути. 3 вещи, которые мешают жить той жизнью, о которой ты всегда мечтал