Как организовать идеальный отдых

Первые теплые весенние деньки — это то время, когда все мы выезжаем на природу, жарим шашлыки, а особо смелые могут даже искупаться в холодной реке или озере — все зависит от градуса в организме. Но ты не задумывался о том, чтобы не ограничиваться задним двором или ближайшим берегом реки и отправиться в настоящее путешествие? Это настоящее приключение для сильных духом, к которому необходимо тщательно подготовиться. К тому же важно не ошибиться с маршрутом и найти профессионалов, которые покажут самые красивые места и обеспечат безопасность. Как обычно, вскрывая какую-либо проблему, мы предлагаем решение. И этот раз не станет исключением.

Определись с маршрутом

Безусловно, перед тем как идти в горы, ты должен определиться, куда именно хочешь отправиться. Во-первых, важна сезонность: дороги в некоторые направления могут быть закрыты по причине непогоды, ведь в горах температура, как правило, намного ниже и ночи крайне холодные. Ни в коем случае не иди в горы без опытного гида, хорошо знакомого с местностью и тамошней природой, так как это опасно не только для здоровья, но и для жизни. Компания «Эльбрус Турс» решает все эти проблемы и предлагает тебе незабываемое восхождение на гору Эльбрус с северной или южной стороны. Компания гарантирует максимальную безопасность, ведь все группы регистрируются в МЧС , а во время восхождения обеспечиваются прямые контакты с медицинскими учреждениями. В стоимость тура на Эльбрус включены все трансферы (не только местные, но и из места твоего жительства), проживание в комфортабельных отелях, полноценное 3-х разовое питание во время восхождения, включая услуги повара и закупку всех необходимых товаров и продуктов для восхождения. Покорять гору ты будешь с опытными гидами. А учитывая тот факт, что на одного гида приходится максимум 3 человека, тебе обеспечат практически индивидуальный подход во всех вопросах. Забронировать восхождение на Эльбрус → «Эльбрус Турс» также предлагает восхождения на гору Казбек, Килиманджаро, Аконкагуа, или же ты можешь покорить Пик Ленина — выбор остается за тобой. Но независимо от маршрута тебе обеспечат безопасность и комфорт в течение всего путешествия.

Подумай об одежде

Независимо от того, решишь ли ты покорять Эльбрус или же отправишься в путь по местным маршрутам, тебе необходимо подобрать правильную одежду и экипировку. Самое главное — это качественная, удобная обувь, которая позволит сохранить ноги в тепле и сухости, а также обеспечит удобство и комфорт во время восхождения. Пристальное внимание стоит уделить и брюкам, так как ноги во время восхождения испытывают самые большие нагрузки. Отличным вариантом станут тактические брюки STRYKE PANT, которые отличаются качеством и износостойкостью и сделаны из прочных материалов. Брюки подходят как для восхождений, так и для путешествий в лесистой местности. Термобельё, рубашки или свитера — вся эта одежда должна защитить тебя от холода и быть максимально удобной. Не стоит забывать и о рюкзаке, ведь в нем тебе предстоит нести всю провизию и он должен правильно прилегать к твоему телу, чтобы во время похода ты не травмировался и не испытывал дискомфорт. Группа компаний Strike Force как раз специализируется на реализации тактической экипировки, чтобы каждый человек в любой точке страны сумел купить качественную одежду и надежное снаряжение, разработанное специально для экстремальных условий. Купить всю необходимую одежду и снаряжение в Strike Force →

Позаботься о защите от диких животных

Не стоит забывать о том, что ты отправляешься в места, где правит природа, а не человек. Поэтому необходимо быть готовым ко всему вплоть до нападения диких животных. На твоем пути могут встретиться как обычные шакалы, так и волки или даже медведи, и необходимо быть готовым защитить свою жизнь и здоровье. Возьми в поход электрошокер или специальный перцовый баллончик против диких зверей, чтобы обеспечить себе безопасность во время путешествия. Эти средства для самообороны могут и не пригодиться, но в случае опасности ты будешь рад, что под рукой у тебя есть то, чем можно защитить свою жизнь. Заказать электрошокер →

Подбери правильную провизию

Если ты идешь в поход не на один день и планируется длительное путешествие, то необходимо грамотно подобрать всю необходимую провизию. Ни в коем случае не бери скоропортящиеся продукты, которые к вечеру станут лишь хламом, непригодным к употреблению. Сделай упор на консервы, продукты быстрого приготовления; запасись энергетическими батончиками, которые придадут сил в любом путешествии. Возьми как можно больше воды: поверь, во время интенсивной ходьбы ты будешь потреблять много жидкости, а питьевую воду в дикой природе найти не так-то просто, разве что путь будет пролегать вдоль устья чистой горной реки.

Позаботься о ночлеге

Если тебе предстоит провести ночь в горах, то важно позаботиться о ночлеге, но в тот же момент не перестараться. Нет никакой необходимости тащить с собой огромную палатку, в которой с комфортом может разместиться 8 человек. Лучше взять ту, которая рассчитана максимум на двух человек, так как она легкая, компактная и ее удобно носить с собой. Большие же платки очень увесистые, и спустя полдня пути ты пожалеешь о том, что решил тащить на себе такой груз без всякой необходимости. Не забудь и о спальных мешках: ночи в лесах холодные, и ты должен максимально утеплиться во время сна. А спальный мешок — идеальный вариант, который поможет сохранить драгоценное тепло.