«Бузова гнет свою линию». Алексей Глызин о поп-звездах, ТВ-шоу и фонограмме

В среду, 25 апреля, заслуженный артист России Алексей Глызин выступил на сцене воронежского арт-шоу-ресторана Balagan City. Перед сольным концертом артист ответил на вопросы «АиФ-Черноземье»

Сложности перевоплощений

Фаина Мания, «АиФ-Черноземье»: Вы участвовали в проекте «Точь-в-точь» на Первом канале. В каком образе вам было комфортней всего?

Алексей Глызин: Каждый персонаж дался непросто. Очень тяжело выступать, когда на тебе столько грима. Чтобы превратиться в толстого или тонкого, требовалось от 4 до 6 часов гримировки. Хорошо, что в женщину перевоплощаться не пришлось. А ближе всего мне оказался образ Юрия Михайловича Антонова . Когда я ему позвонил и сообщил, что мне предстоит, он с улыбкой ответил: «У тебя все равно ничего не получится». Это был вызов. В итоге, получилось весело. Образ выдался отвязным.

— Вам также пришлось перевоплощаться в Сергея Шнурова . Насколько он вам оказался близок?

— Сергей Шнуров — безобразник, конечно. Он выходит на сцену и вытворяет там неведомые вещи совершенно безапелляционно, нагло и вероломно. Но на сцене и в жизни это два разных человека. На самом деле, он серьезный, вдумчивый, любит поэзию, живопись. В шоу я очень боялся переборщить, чтобы игра не превратилась в откровенное хамство. Конечно, я не мог позволить себе делать на сцене те вещи, которые обычно делает Шнуров.

— А еще вы недавно участвовали в противоречивом шоу «Звезды под гипнозом» на Первом. Есть ли в этом доля правды?

— Я не могу вам раскрыть всех секретов. Можно ли относиться к этому серьезно? Не знаю. Хотя ряд артистов, не буду называть фамилий, действительно, впадали в транс. Так что доля правды там есть.

— Приходилось ли вам прибегать к фонограмме на своих выступлениях?

— Для меня фонограмма — это запрещенное понятие. Как никогда не поменяю ориентацию, так и не спою под фонограмму.

— Нравится ли вам кто-то из современных артистов? Например, сегодня бешеную популярность набирает Ольга Бузова.

— К Ольге Бузовой я отношусь сдержанно. Несмотря на ее эпатаж и несдержанность в выражениях, она все делает очень правильно и умно. Она активно гнет свою линию. Недаром, где бы мы не находились, разговор все равно заходит об Ольге Бузовой. Вот вам и популярность. Не зря у нее столько просмотров, подписчиков. Я считаю, что, такие как Ольга Бузова, должны быть.

— У вас очень талантливые сыновья. Как вы успевали в загруженном гастрольном графике заниматься их воспитанием?

— Мой старший сын работает режиссером на телевидении, младший заканчивает телевизионные курсы в Останкино и при этом успевает работать в музыкальном магазине, нарабатывает навык общения с людьми. Я всегда старался им не мешать. Как мне кажется, это самое главное. Когда папа наставляет своих детей, зачастую это заканчивается тем, что папу посылают. Я старался, чтобы воспитание было в балансе. Тогда твое чадо будет к тебе прислушиваться.

— А какой вы дедушка? Балуете внука?

— Потрясающий. Балую, конечно. Ходим с ним по музеям, квестам, на каток. Даже в аэродинамической трубе вместе летали. Я ему показал своим примером, что это не страшно, и он повторил за мной полет. И ему нравится, и я в восторге.

— Вы, как поклонник футбол, собираетесь на Чемпионат мира?

— Обязательно. Жду с нетерпением, но в то же время с ужасом думаю, как будет играть наша сборная. Очень страшно. Надеюсь, наши футболисты выйдут из группы, а то будет стыдно. Так и хочется сказать нашим соперникам: «Ну поддайтесь нам, ребята, чтобы мы во второй круг хотя бы прошли».