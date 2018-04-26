Почему с возрастом ты превращаешься в сварливого мудака

Если верить науке, феномен становиться хрестоматийным вздорным мудаком — это преимущественно мужская проблема. И дело не в том, что по правилам русского языка у большинства слов женского рода другое склонение. Просто если присмотреться, среди прекрасной половины человечества реже встречаются бубнящие и всем недовольные создания с вечно понурым выражением лица.

С научной точки зрения, есть веская причина: во всем виноват тестостерон. Самый мужской гормон, благодаря которому растут мышцы, уменьшаются жировые отложения в организме, повышается энергия и увеличивается сексуальное желание, имеет и обратную сторону. Его нервно-психический эффект связан непосредственно с плохим настроением и раздражительностью. И если для нас с тобой это открытие, то для врачей — закономерность, поскольку они обращают внимание на настроение пациента, чтобы определить уровень теста. Если слишком доброжелательный, то это не из-за самоконтроля и воспитания — просто с гормонами не повезло. В США урологи даже раздают анкету, в которой шестым пунктом идет вопрос: «Ты грустный и/или сварливый?». Вот почему у всех брутальных героев — от Кратоса до Михаила Боярского и Логана — такой скверный характер. Они немногословны, но суровы; мрачные, как туча, но справедливые. Правда, говорят, у Элтона Джона тоже отвратительный характер… Но кто ж знает, кто у них с мужем активный. Вообще, падение тестостерона сказывается на здоровье мужчин. А что может встревожить сильнее, чем осознание, что у тебя проблемы с женщинами, что они уже не так возбуждают, как ты рассказываешь своим друзьям? Но не беспокойся: у них те же самые проблемы.

Уменьшение тестостерона происходит естественным образом, когда человек стареет. По идее, к старости сварливая гадина должна превращаться в дедушку-одуванчика. Но не все так просто. В организме происходит весьма малоприятный процесс, который еще называют «мужским ПМС». В эти моменты жизни даже самого стойкого гренадера начало бы штормить. Резкие колебания настроения, депрессия, беспричинная апатия и другие симптомы, которые обычно ассоциируются с началом менструального цикла у женщин, становятся неотъемлемой частью мужской повседневности. Но «мужской ПМС» звучит как издевка, поэтому правильнее говорить «синдром раздраженного мужчины». Что особенно интересно, медик Джеральд Линкольн придумал термин, когда пытался разработать мужское противозачаточное средство путем понижения тестостерона. А в итоге нашел главную причину мужских страданий (после женщин и любимой спортивной команды). Еще бы: когда за день твой уровень скачет, словно батутист, от повышенного к пониженному, трудно быть милым.

А теперь перейдем к сухим и шершавым цифрам статистики. Процент самоубийств среди всех возрастов наглядно показывает, что чем старше мужчина становится, тем меньше он доволен жизнью. Где-то в районе 40 в голову лезут мысли про банджи-джампинг без страховки, натирание канатов мылом и повторение подвига Курта Кобейна . Кстати, этот показатель характерен и для женщин. Но с годами он у них уменьшается, а у мужчин продолжает оставаться высоким. Одна из причин, по-видимому, заключается в том, что мужчины более одиноки и по мере старения имеют меньше социальных контактов, тогда как женщины и в дальнейшем остаются высокосоциальными. Такого мнения придерживается терапевт Джед Даймонд — автор книги «Синдром раздраженного мужчины». На самом деле, в зрелом возрасте мужчинам становится труднее поддерживать дружеские отношения. В то время как у женщин лучше развиваются навыки межличностного общения, у мужчин все в точности до наоборот. Как правило, за эмоциональной поддержкой они обращаются к своим женам и семье, поэтому и не развивают тот же уровень близости со своими друзьями. Они все чаще обсуждают спорт, работу; вспоминают, как было раньше. Трогательные кинематографические моменты, когда повидавших виды джентльменов пробивает на искренность и они рубят правду-матку о смысле жизни, в реальности случаются очень редко. И на то должна быть веская причина: либо случай экстраординарный, либо сил решать проблемы не осталось, либо выпито слишком много, либо расставание с семьей, либо все сразу. Но этот период нужно пережить. В дальнейшем, когда внутренние психологические и тестостероновые штормы улягутся и можно будет перестать притворяться, что тебе еще интересны женщины, мужчины начинают развивать еще более тесные отношения со своими друзьями. Опять же, становится проще выявить, кто друг, кто враг, а кто просто так.

Есть еще одна очень веская причина, по которой мы, мужчины, так несчастны. Когда глубокая старость только наступает (в районе 24 лет), мы начинаем жаловаться на болячки и с ужасом замечаем, что обсуждаем по телефону что у кого болит и кто как провел больничный. А в дальнейшем все становится еще хуже. Во-первых, слух начинает подводить, а нормального человека не может не раздражать, если он не слышит людей вокруг себя. Говорят, что Бетховен, у которого и без того был скверный характер, стал совершенно невыносим после того, как начал глохнуть. Оно и понятно: чем старше становишься, тем меньше хочется перемен, тем более таких вынужденных и дискомфортных. А если ты еще и композитор и вдобавок вся Вена смеется над тобой, потому что тебе с твоим отвратительным слухом показалась прекрасной игра бродячего уличного оркестра, то считай, жизнь закончилась.

Но даже если ты не композитор, а простой работящий парень, трудно быть милашкой, если все вокруг разговаривают с тобой как с дурачком, пытаясь медленно, членораздельно и громко донести фразы, и лишний раз стараются вообще не беспокоить тебя. А на вопросы предпочитают отвечать: «Да ничего, это не тебе». А это уже какая-никакая изоляция, перерастающая в одиночество. Невольно становишься зол на свой недуг, на себя (поскольку превратился в такую старую развалину), на несправедливый мир и неудобный слуховой аппарат. А если еще начинают болеть колени и спина, двигательная активность резко снижается, ведь ты чаще мажешь ногу, чем видишь старых знакомых. Да и весь ты превращаешься в развалину: там сердце покалывает, там брюхо ноет, голова вечно болит. Понимаешь, что уже не мальчик и лучше дать лишний раз отдохнуть измученному телу. Вот такая чудесная жизнь: утро без боли воспринимается за счастье.

Но есть и положительные стороны в старости. По данным исследования университета Буффало, чем старше становятся мужчина и женщина, тем больше доверия они вызывают. А это не может не влиять на уровень счастья. Доверие может принести ощущение благополучия, потому что чувство уверенности в других людях позволяет нам получать поддержку, комфорт и удовольствие от наших социальных отношений. Более того, исследование показывает, что люди, которые доверяют больше, не просто счастливее сегодня — они также испытывают рост счастья с течением времени. В среднем удовлетворенность жизнью после 50-ти увеличивается, поскольку ты все уже понимаешь и ничего ни от кого не ждешь. Ну а если ты так и остался злобным гоблином, то это, увы, не лечится.