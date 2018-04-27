Зинченко: «Люди из СНГ не добиваются успеха в Европе, не хотят выйти из зоны комфорта»

Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился мнением о неудачах игроков из стран СНГ в европейских чемпионатах.

"Примерно полгода назад помощник Пепа вызвал меня к себе и сказал, что люди из СНГ, оказавшись в Европе, не добиваются успеха. По разным причинам: кто-то перестаёт развиваться, кто-то считает, что уже всего достиг и расслабляется. На пальцах можно сосчитать, кто чего-то добился. С его стороны это было предупреждение, хотя в конце разговора он сказал: «Я считаю, что ты не из таких».

Зона комфорта — многие не хотят из неё выходить. Здесь в футбол играют на другом уровне, тренеры могут делать ставку на своих, а не на легионеров. Ну или немца, испанца, бразильца, потому что среди них много мастеров. А среди наших мало. Здесь на наш счёт спроса больше — надо быть на две головы выше и сильнее. Завоевать доверие не так просто, а цена ошибки очень высока.

Плюс другой менталитет и язык. Элементарное знание языка — это не только поход в магазин и покупка хлеба, но и общение с одноклубниками. Ведь надо быть в коллективе, а не около него. Проще, когда ты держишься с командой, ездишь с ней куда-то. С этим лично у меня не было проблем: всегда попадались хорошие коллективы, которые держались дружно.

Но ты не забывай, что у каждого свои цели: кто-то мечтает играть на высоком уровне, а кто-то стремится заработать хороший контракт и «защититься» им на долгие годы".

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