Руслан Белый: «Стендап-комик не может быть глупым»

— Сколько городов вы всего объездили?

— Нижний Новгород — это десятый город.

— В каком режиме работали?

— До Нового года мы каждые две недели снимали два города, то есть неделю пишешь, неделю снимаешь. Когда вышли после отпуска, немного обалдели от такого режима. Потом уже два месяца выделяли на два города.

— В каких городах вы снимали?

— Уфа, Самара, Саратов, Казань, Волгоград, Челябинск, Екатеринбург…

— А как же Питер?

— А ну да, с Питера мы и начали. Это был премьерный выпуск.

— Проектом Stand up будете продолжать заниматься?

— Конечно. Куда же мы денемся? Буду работать, пока не умру (смеется)…

— Где черпаете информацию о городе?

— Ну, конечно, интернет. Боже храни интернет! (смеется). И нам очень помогают местные комики, мы с ними всегда на связи. Но все равно местные выдают специфическую информацию, которая интересна для самого города. Например, «синие заборы». А будет ли это интересно людям из Екатеринбурга?

Поэтому надо и про город шутить и какие-то общие темы затронуть, чтобы для всей страны было интересно.

— Город удалось посмотреть?

— Я не первый раз в Нижнем, первый раз я приезжал еще с КВН. Мне кремль нравится. Там прикольная энергетика. Я обожаю приезжать в города, в которых есть старые постройки. А современные здания — отвратительны.

— Откуда Вы узнали про «Нижегородский храЛММ летающего макаронного монстра»?

— Есть информация в интернете. Когда мы снимали «пилот» (пробный эпизод программы — прим. автора), тоже что-то с создателями «храЛММа» обсуждали, тогда даже было веселее. Кстати, я думал, они не придут во второй раз.

— Кого больше всего можете отметить среди нижегородских комиков?

— Самые известные ваши комики — Гурам Амарян и Дмитрий Гаврилов.

— Они войдут во второй состав Stand up?

— Ребята сейчас взяли паузу. Они уже год готовятся в таком же клубном режиме как мы ранее существовали перед запуском проекта Stand up. Так как сейчас пока сильный разброс между основными комиками и вторым составом, мы решили, чтобы они активно поработали и набили шишек.

— Вы можете сказать, что нижегородские комики самые сильные?

— Нее…ну слушай…я противник судить юмор, потому что люди судят юмор. Какая разница какое у меня мнение, в зале сидят пятьсот человек и то, что мое мнение не совпадает с другим, это не значит, что я прав. То есть, в общей массе, комика должны оценивать люди. Я не могу сказать, что кто-то сильный, а кто-то слабый. Более того, комика надо смотреть на дистанции. Сейчас он не очень, а через два года возьмет и выстрелит. Был период, когда Stand up только появился и все подумали: «О, так можно просто рассказывать про свою жизнь, это же легко». К нам приходило столько людей пробоваться… Ты любому говоришь: «Конечно, братан, иди».

Человек выходит на сцену и через минуту уже все понятно. Зритель сам показывает, что смешно, а что нет. А вообще, стендап-комик не может быть глупым.

— А опытные комики не боятся конкуренции?

— У каждого есть свой зритель. Очень хочется, чтобы на тебя приходила твоя публика. Например, моя публика может в корне отличаться от публики Славы Комиссаренко. Я думаю, что основные комики через год или два уже не будут в проекте, а будут давать сольные концерты.

— Насколько долог век комика? Он может исписаться?

— Да ну нет… Это бесконечный процесс.

— То есть это выгодно? Вот чем надо заниматься…

— Ну в целом да. Более того, я считаю, чем комик старше, тем он интереснее…

— Кризиса не будет?

Может надоесть. Лично я устал выступать. Я придумал проект, и он мне теперь выходит боком, я обалдел от количества выступлений. Я каждый день пишу и проверяю материал. Немного надоедает, хочется такого творческого голода, чтобы соскучиться…

— Как перебороть страх перед сценой? У меня есть материал, я хочу выступить, но боюсь…

— Всегда будет страшно. И мне страшно выходить на сцену. Например, два концерта, сегодня в Краснодаре, а завтра в Ростове. Материал один и тот же, но я могу приехать в Ростов и думать, вдруг люди не будут смеяться… Надо просто попробовать выйти и испытать этот адреналин.

— Помните, как первый раз выходили?

— Это было очень плохо…

— Руслан, как Вы считаете, можно обойтись в монологе без пошлых шуток?

— Можно. А в чем задача, почему без пошлых шуток? Они же самые смешные…

— Ну меня, например, они не цепляют. И я не хочу их использовать в своих выступлениях.

— Не используй… Ну вот сегодня на съемках я выдавал заготовленный материал социальной направленности и все это восприняли сдержанно. А когда мы начали снимать эмоции, я давал более банальный и пошлый юмор и все радовались.

Я в пошлости не вижу ничего плохого.

Для меня пошло шутить, например, так — «американцы — гондоны», вот это пошло, потому что не все американцы — гондоны…

— Соцсетями пользуетесь?

— У меня есть официальный инстаграм. Когда я его завел, я думал, что буду делать тоже, что и все остальные, а потом подумал, что это пошло, ну выкладывать свою жизнь и так далее…

Кстати, мужики меня не любят.

Они почему-то сразу начинают со мной бороться ментально. Просят сфотографироваться, а потом делают вид, что не особо-то и хотелось. Поэтому я сторонник, чтобы вообще не фотографироваться.

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