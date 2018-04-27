«Я чувствую себя королевой»: жена призналась Михайлову в своих чувствах

27 апреля звезда российской эстрадной сцены Стас Михайлов отмечает свое 49-летие. Одной из первых артиста поздравила его супруга Инна. В честь праздника она опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео с их совместными фото.

«Самое важное, что ты человек с красивой Душой, которая любит и принимает абсолютно всех и каждого. Люди это чувствуют и отвечают тебе взаимностью. Помимо того, что ты мой МУЖ и любимый человек, Ты — Друг. Ты очень мудрый. Ты — пример. Ты умеешь делать людей лучше. И я отношусь к числу этих людей!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась Инна.

«Спасибо тебе за мир, который ты создал и за то, что в этом мире я чувствую себя королевой! Спасибо за каждый день, прожитый вместе! Спасибо за все! Желаю, чтобы твой дар не иссякал, а давал всё новые и новые красивые плоды!» — обратилась она к мужу в подписи под публикацией.