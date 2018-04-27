Ещё
«Я чувствую себя королевой»: жена призналась Михайлову в своих чувствах
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Я чувствую себя королевой»: жена призналась Михайлову в своих чувствах 

WomanHit.ru 55 минут назад
Фото: WomanHit.ru
27 апреля звезда российской эстрадной сцены Стас Михайлов отмечает свое 49-летие. Одной из первых артиста поздравила его супруга Инна. В честь праздника она опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео с их совместными фото.
«Самое важное, что ты человек с красивой Душой, которая любит и принимает абсолютно всех и каждого. Люди это чувствуют и отвечают тебе взаимностью. Помимо того, что ты мой МУЖ и любимый человек, Ты — Друг. Ты очень мудрый. Ты — пример. Ты умеешь делать людей лучше. И я отношусь к числу этих людей!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась Инна.
«Спасибо тебе за мир, который ты создал и за то, что в этом мире я чувствую себя королевой! Спасибо за каждый день, прожитый вместе! Спасибо за все! Желаю, чтобы твой дар не иссякал, а давал всё новые и новые красивые плоды!» — обратилась она к мужу в подписи под публикацией.
WomanHit.ru: последние новости
Гарри Гудини: история становления легенды и нелепой смерти Игорь Жижикин: «Уже пятнадцать лет мечтаю отрастить волосы!» Ирина Антоненко: «Ко мне часто подходят знакомиться, но я это обрубаю на корню»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Австралиец напал на акулу и уволок ее на берег15
Как в русском языке появились ругательства24
Еврейские правила: как зарабатывают большие деньги265
Сексуальные традиции прошлого, способные потрясти155
Чем занимаются секс-работницы в повседневной жизни117
Видео
10:03
Секреты полицейских, которые они тщательно скрывают
Люди
10:18
Невероятные открытия, способные изменить историю
Истории
11:59
Животные-гиганты, которые вас точно удивят
Безумный мир
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:22
Руферы устроили гонки с охраной по крыше Эрмитажа
Безумный мир
00:28
Утробу крокодила сняли на видео
Безумный мир
01:14
Политик украла кремы от морщин из бутика
Безумный мир
05:58
Какие тайны хранят льды Антарктики
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение