Эми Шумер рассказала о пережитом сексуальном насилии

Комедийная актриса и сценаристка Эми Шумер рассказала о пережитом насилии, пишет NME со ссылкой на интервью Шумер Опре Уинфри.

Шумер призналась, что в своих стендап-шоу она шутила о потере девственности во сне, опираясь на собственный опыт. Она напомнила, что чаще всего насилию женщины подвергаются со стороны своих знакомых.

"Когда с тобой происходит такое, ты думаешь, что не хочешь, чтобы этот человек гнил в тюрьме, но вместе с тем он совершил то, на что ты не давала согласие. Я потеряла девственность во сне, это ненормально. Так что в своих шоу я говорю: если она спит, это значит «нет». Может, хотя бы парочка парней в нужный момент вспомнит об этом", — пояснила Эми, добавив, что насилие над ней совершил собственный бойфренд.

В этом году в прокат вышел новый фильм с Шумер в главной роли «Красотка на всю голову». По итогам стартового уикэнда в США он вошел в топ бокс-офиса.