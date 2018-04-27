Ещё
Секреты полицейских, которые они тщательно скрывают
Далее:
Читайте также:
Ещё

Секреты полицейских, которые они тщательно скрывают 

Рамблер 1 час назад
Полицейские — служители правопорядка, основа безопасности граждан любой страны. Их служба «и опасна, и трудна», каждый день они рискуют своими жизнями, защищая спокойствие людей. Серьезно!
И профессия эта одна из самых древних и важных. Ведь с того момента, как возникло общество и законы, появились и люди, которые не желали подчиняться общепринятым нормам, нарушая порядок. Тогда же и начали избирать людей, в обязанности которых входило пресекать правонарушения. Эти люди наделялись определенной властью и возможностью наказывать преступников.
Они ловят преступников, спасают людей, проводят допросы. Кажется, мы уже знаем о профессии полицейского все, чему немало поспособствовали многочисленные фильмы и сериалы. Но так ли все происходит на самом деле, как нам показывают и рассказывают? Вряд ли.
У полицейских, конечно, есть свои секреты, которыми они совершенно не хотят делиться. Но все тайное всегда становится явным, вы же знаете.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Австралиец напал на акулу и уволок ее на берег15
Как в русском языке появились ругательства24
Еврейские правила: как зарабатывают большие деньги265
Сексуальные традиции прошлого, способные потрясти155
Чем занимаются секс-работницы в повседневной жизни117
Видео
10:03
Секреты полицейских, которые они тщательно скрывают
Люди
10:18
Невероятные открытия, способные изменить историю
Истории
11:59
Животные-гиганты, которые вас точно удивят
Безумный мир
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:22
Руферы устроили гонки с охраной по крыше Эрмитажа
Безумный мир
00:28
Утробу крокодила сняли на видео
Безумный мир
01:14
Политик украла кремы от морщин из бутика
Безумный мир
05:58
Какие тайны хранят льды Антарктики
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение