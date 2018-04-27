«Главное, не бить татухи с бодуна». Выкладываем всю правду о тату-трендах, стилях и мифах

— Дим, как ты пришёл к этому ремеслу?

— Как обычно это и происходило раньше — первое тату я сделал в армии. Сейчас, спустя 20 лет, есть и специальные тату-курсы… Но раньше ничего такого не было. Искусство татуировки я постигал методом проб и ошибок.

— А где ты в армии взял аппарат?

— Остался от предыдущего призыва. Раньше это всё легко собиралось из моторчика и вилки. Иглой служила гитарная струна.

— После армии решил продолжить?

— Да, это был 2000 год. Я устроился мастером в единственный в городе тату-салон на Алексеевской. Потом, лет через семь, мы на пару с одним товарищем открыли свой салон в «Рок-баре».

— А само называние Bolt Crew откуда взялось и что означает?

— Появилось оно как раз в «Рок-баре». У меня многие спрашивают, что это значит. Но толком я сказать ничего не могу. Мы как раз уехали в Москву за расходниками, а когда вернулись, директор «Рок-бара» вручил нам пакет с визитками, на которых наш салон почему-то уже называется Bolt. Почему он так решил, никто не знает. Но мы не стали ничего переделывать.

— Клиентами поначалу, наверное, были друзья и знакомые?

— Конечно, сначала знакомые… Вообще, клиенты были всегда. И всегда будут. Люди никогда не будут зажимать средства на себя любимого.

— Экономические кризисы на тебе не сказались?

— Не слышал. Может на каких-нибудь менеджерах и отразились. Повторяю, на себя мы никогда не перестанем тратить деньги.

— Вот ты уже почти 20 лет в этом деле. За это время мода на тату сильно поменялась?

— Мода постоянно приходит и уходит. Появляются новые стили, другие направления устаревают. Но и классика тоже живёт. Кто-то очень любит старую школу, и бьёт только такие тату, хотя возможности и краски сейчас ушли далеко вперёд.

— А есть такие клиенты, которые, набив себе какие-нибудь иероглифы, популярные 15 лет назад, сейчас хотят их чем-нибудь перекрыть?

— Да, таких полно. Так ведь и сейчас всякую чушь делают и также приходят через месяц приходят перебивать.

— Взвешенных решений здесь не бывает?

— Чаще всего набивают то, что «стрельнуло».

— Школьникам тату делаете?

— Нет, до 18 лет мы принимаем клиентов только с родителями.

— Многие люди боятся, что с возрастом татуировка потеряет свой вид.

— Конечно, потеряет. Раз в 10 лет нужно её подбивать. Нужно понимать, что тату выглядит так, как и человек в целом. Некоторые бабушки и дедушки с татухами выглядят очень круто.

— Слушай, а временные татуировки — это миф или реальность?

— Миф. Всё, что вводится под кожу, это навсегда. Такие «временные» тату принято делать на курортах. У одного моего знакомого были татуировки на 3, 5 и 10 лет. Вот как ты это рассчитаешь? Выяснилось, что тату у него сделано обычной краской для принтера.

— А чем отличается наколка от татуировки?

— Это две разные вещи. Наколки делают в армии и на зоне. Там они ещё имеют определённый смысл, хотя сейчас даже в тюрьме стараются делать просто абстрактные узоры. Но кое-кто до сих пор колет иконы и другие штуки «по понятиям».

— К тебе когда-нибудь обращались с такими заказами?

— Я делал много тату на религиозную тему: иконы, Николай Чудотворец Иисус … Не всегда это были представители криминального мира. Кстати, Христа часто колют любители Олд скула.

— Какие тату ты бы не стал сейчас делать?

— Да много таких… Надписи уже надоели, например. Стараюсь отказывать. Эстетики в этом нет, чаще всего потом приходят из забивать. Да и фантазия у людей поиссякла. Пишут на себе такую хрень.

— За ультра-правыми татуировками к тебе не приходят?

— Не, у них, видимо, свои тату-салоны.

— Запрещённую символику не просили колоть?

— Делал несколько раз свастику. Есть у нас в городе несколько товарищей, забитых этим г..ном. Да и то, один из них сейчас начал всё это дело перекрывать.

— Можешь вспомнить самое оригинальное тату, которое делал?

— Не знаю, оригинальность это или безумие, но недавно был такой случай. Звонит мне девчонка и говорит: «Хочу третий глаз на лбу». Сказала, что постоянно тусуется в Египте, и ей очень нужно такое тату. Я распечатал цветок лотоса размером два на два сантиметра, три на три и четыре на четыре. Приходит и говорит: «Не, ты меня не понял, мне надо другое…» В результате набили ей «третий глаз» на весь лоб, со всякими узорами и завитушками. При чём это было её первое тату. Думал, что на утро, когда её отпустит, будет звонить спрашивать: «Что за фигня?» Утром и правда позвонила, сказала, что очень довольна, но забыла, как ухаживать за тату.

— Тут возникает следующий вопрос: можно ли вывести татуировку?

— Можно, специальным лазером. Но хороший лазер стоит дорого, в Нижнем таких нет. Лично я этим не занимаюсь. Некоторые пробуют выжигать тату марганцовкой, но такой метод, конечно, оставит шрамы.

— Кстати, о шрамах. А шрамирование у нас в городе делают?

— Делают, но мода на это давно прошла.

— Что сейчас в моде?

— Мне кажется, орнаментал, графика, что-то геометричное…

— А этнические тату? Скифские, скандинавские, славянские?

— После выхода сериала «Викинги» много обращаются со скандинавскими тату. Люди «копают» скандинаво-германскую мифологию и делают себе соответствующие рисунки на теле.

— Но мы же не знаем, какие именно татуировки носили викинги.

— Они используют те орнаменты, что остались на камнях, украшениях. Славянских эскизов ещё больше. Язычество сейчас шагает вперёд.

— А свои татухи ты как выбирал? И кому ты их доверял?

— Тут вообще никакой логики. Что хотел, то и колол. А делал тот, кто был на тот момент в салоне.

— Не жалеешь о какой-нибудь татухе?

— Нет, зачем их тогда делать, если потом их сводить, забивать. Есть они и есть.

— Что обычно мешает человеку сделать тату?

— Есть такой тип мечтателей. Вот он выбрал тату, а потом говорит: «Сейчас немного подкачаюсь, а потом приду и сделаю». И нет его уже год, два, три… Видимо, что-то не срослось со спортзалом.

Вообще, тату лучше делать после 25 лет. До этого в башке ещё пластилин, мировоззрение не сформировалось.

— Многие люди любят мрачные тату, черепа, например. Как считаешь, татуировка влияет на своего хозяина?

— Никак не влияет, это просто рисунок. Черепа — это довольно древняя тема, такие изображения наоборот, отпугивают смерть.

— Есть в татуировках сакральный смысл?

— В каких-то есть, опять же в рунах, иероглифах. Но, если ты сделаешь тату с Биллом Гейтсом , то это не значит, что ты станешь офигенно богатым.

— Вспомни, пожалуйста, самое сложное тату, которое тебе приходилось делать.

— Делал чуваку половину груди, половину спины и две половины «рукавов». Жилетка такая коротенькая получилась. Вся она состояла из множества разных знаков и символов, изображений святых. Этот эскиз он рисовал не один год. Очень долго мы её кололи.

— Я слышал, что тату нельзя делать, если человек пьян — будет много крови. Это правда?

— У всех по-разному.

До меня как-то один товарищ пьяный докопался:

— Сделай мне татуху!

— Не буду, — говорю.

— Ну любую, прям, что хочешь!

— Хочешь глаза на жопе сделаю?

— Не, такую не надо…

А его бухой друг заявляет: «А я бы сделал!». Ну, думаю, никто тебя за язык не тянул. Хлоп! Наколол ему два огромных обезьяньих глаза. Весь бар ржал до слёз. А через два года чувака в армию забрали. Думал, что убьют его там с такой татухой.

Ну а немного коньяка для смелости выпить, конечно, можно. Главное, не делать с бодуна — давление высокое.