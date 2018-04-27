Какие народы России видят лучше всех

В 1972 году студентка университета в немецком городе Штутгарте Вероника Сейдер установила рекорд по зоркости. Она различила лицо человека с расстояния более 1,5 километров. Однако представители некоторых народов, проживающих на территории Российской Федерации, наверняка дали бы Веронике фору.

Зрение россиян ухудшается

Согласно статистическим данным, каждый второй житель России страдает теми или иными нарушениями зрения. Более трети россиян пользуются очками или контактными линзами. Каждый год инвалидами по зрению становятся около 45 тысяч наших соотечественников.

Как утверждает Всемирная организация здравоохранения , в будущем эти цифры будут только расти. По подсчетам ученых, если такая тенденция сохранится, то через несколько лет различные диагнозы, связанные со зрением, будут у 70% жителей России.

Зрение и цивилизация

Ученые давно заметили, что снижение зрение зачастую связано с чрезмерными зрительными нагрузками при чтении или письме. Одними из основных причин ухудшения зрения у современных россиян офтальмологи называют всевозможные достижения цивилизации и связанной с их использованием усталости глаз. Мониторы, планшеты, телефоны — все это вполне безобидные вещи, если ими не злоупотреблять. Однако большинство жителей мегаполисов постоянно смотрят на экран: то компьютера, то смартфона, то телевизора. Естественно, при таком ритме глаза находятся в постоянном напряжении, что и приводит к ухудшению зрения.

Возможно, именно поэтому у представителей тех народов России, которые проживают в отдаленных районах страны, сохранилось достаточно острое зрение. Подобную закономерность заметил еще американский офтальмолог Вильям Бейтс. Ученый утверждал, что многие индейцы обладают феноменальным зрением. Он связывал это не только с отсутствием у племен книг, но и с тем, что индейские дети с малых лет тренируют зрение в естественных условиях природы, например, во время охоты. Благодаря подобным тренировкам, отличное зрение имеют и чукчи, и якуты, и буряты, и эскимосы. Всем известно, что представители именно этих народов были самыми лучшими снайперами в годы Второй Мировой войны.

Зрение и питание

Однако дело не только в тренировках, но и в месте жительства и питании. Так жители мегаполисов страдают различными нарушениями зрения в 2 раза чаще, чем жители глубинки. Ученые выяснили, что среди представителей народностей, занимающиеся охотой и собирательством, плохо видит только 1 человек из тысячи. Американский биолог Лорен Кордэйн связывает данный факт с питанием аборигенов. В их рационе практически отсутствует сахар. А именно очищенные, высокоэнергетические углеводы, коими и богат сахар, являются первопричиной снижения зрения. Углеводы приводят к повышенной выработке инсулина, который в свою очередь стимулирует рост глазных яблок в длину, вследствие чего и возникает близорукость. Возможно, в том числе из-за своеобразной диеты среди эскимосов в начале ХХ века было всего 2% близоруких людей. Когда же те стали перебираться в города и пристрастились к сладостям, число близоруких эскимосов значительно возросло.

Зрение и место жительства

По словам офтальмологов, острота зрения зависит также и от почвы того места, где проживает тот или иной человек. Так, например, на территории Тулы, где почва богата всевозможными микроэлементами близоруких людей гораздо меньше, чем в Архангельске, где почва крайне бедна.

Не лучшим образом влияет на зрение и короткая продолжительность светового дня. Поэтому жители южных регионов России реже страдают всевозможными заболеваниями глаз, чем те, кто живут на Севере. Например, в Чеченской Республике на 100 тысяч населения всего около 850 человек носят очки, а в Ненецком автономном округе таких уже более 8 тысяч.