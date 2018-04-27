5 признаков, что мужчина в вас влюблен

«Я тебе верю», «Сиди, я сам», «Я тебя встречу» и другие фразы, которые говорят о том, что мужчина вас любит.

Большинство девушек слышат признания в любви довольно часто. Но везет не всем. Некоторые мужчины не торопятся произнести те самые «три маленьких слова». Такой парень будет говорить много других, вроде бы не таких уж важных слов, но, внимательно проанализировав их, все же можно понять — он любит тебя.

«Я тебе верю»

О своих чувствах один мой родственник, уйдя в армию, сообщил невесте письмом: «Лиза, вот мы и расстались. Минуты превращаются в часы, часы — в дни, дни — в месяцы, месяцы — в столетия… Ну, в общем, ты поняла». Она поняла, хотя ни тогда, ни сейчас, спустя почти двадцать лет, так и не услышала от него «Я тебя люблю». Однажды мы пытались намекнуть, что женам необходимо говорить такие вещи, а он удивился: «Зачем? Она и так знает! Я ради нее против семьи пошел!» Тогда его мама, почему-то невзлюбившая Лизу, отправляла в армию письма: «Девушка твоя гуляет с другим парнем». Сестра, наученная мамой, писала то же самое. И даже папа что-то там поддакивал в телефонную трубку. А солдатик вдруг уперся: «Что хотите говорите, а я Лизе своей верю. Вернусь — поженимся».

Так и вышло — на семейных торжествах теперь то противостояние вспоминают как веселый анекдот.

В изданных в 1886 году Джейн Уэллс советах для семей сказано, что любящие люди «верят в хорошее, сомневаются в плохом» — и это одно из главных их качеств, которое почти невозможно имитировать. Действительно, безразличный, холодный партнер не особо старается сблизиться и всегда подозрителен. Он скуп на эмоции, будто приценивается, присматривается, иногда годами: «Сейчас такие времена, что доверять никому нельзя. Лучше пока просто повстречаемся, если что — разбежимся».

И как же охотно он слушает наговоры на другого, будто только и ждет повода с ним разбежаться. Друзья или мама что-то нелестное скажут о его девушке: «А может она того… ведьма?», и он не заступится, не встанет на ее сторону, а еще и возглавит инквизицию: «Я так и знал! На костер ее!». Влюбленный — совсем другое дело. Этот, хоть что с ним делай, верит своей избраннице. Даже если засечет ее вылетающей из окна на метле.

«Сиди, я сам»

В книге «Подстрочник» Лилианна Лунгина рассказывает о своем многолетнем семейном счастье и вспоминает, что их знакомые супружеские пары обычно ругались кому идти на кухню ставить чайник (о ссорах между возлюбленными читайте здесь — прим. ред.), а они с мужем спорили в обратном смысле — каждый сам торопился поставить чайник. «Мы рвали друг у друга из рук домашние дела, неприятные поручения, трудные задачи — все это каждый хотел сделать за другого».

В хороших отношениях так оно обычно и бывает: любимых берегут. «Пусть он поспит», — в первый день после деревенской свадьбы решила моя юная бабушка и встала пораньше, чтобы приготовить завтрак. «Пусть она поспит», — решил дедушка и встал еще раньше, чтобы накормить кур, гусей и козу. В итоге эти двое за годы превратились в таких невыносимых жаворонков, что с пяти утра уже начинали суетиться по хозяйству, вырывали друг у друга ведра, грабли, плачущих внуков и даже кошелек: «Я в магазин схожу, а ты сядь, отдохни, наконец!».

Если твой мужчина о чувствах вслух не распространяется, но зато спешит взять на себя побольше общих дел — можно насчет его серьезных намерений не сомневаться. А если он к тому же еще и старается оставить для тебя самое вкусное и никогда не съест последний кусочек торта или последнюю конфетку: «Пусть лежит. Вдруг ты позже захочешь?», то можешь быть уверена: он тебя любит. И у тебя есть риск растолстеть.

«Посмотри, как красиво!»

Когда у одной знаменитой мамочки спрашивают в Инстаграме зачем она таскается по планете с тремя маленькими детьми и мужем, если можно просто поехать в отпуск с подружкой, она оправдывается: «Я просто не могу наслаждаться красотой мира, если рядом нет моих близких. Я хочу, чтобы они тоже видели».

Вот это непреодолимое желание — все делить — свойственно любящим. Мой сосед в зимние школьные каникулы оказался на даче с сыновьями — он для этого специально взял неделю отгулов, а жена его каждый день ездила оттуда в город на работу. «Жалко, Лена не видит, как снег искрится на солнце! — убивался сосед. — Такая погода замечательная, а я без нее!». Он соорудил на даче снеговика как бы с букетом цветов и весь день отгонял от него детей и собак, даже соорудил над ним, подтаявшим, тент от солнца — а все для того, чтобы вечером приехала жена и тоже полюбовалась. У птичьей кормушки он специально установил видеоловушку, снимал всяких там снегирей и отправлял супруге: «Пусть Леночка тоже смотрит! А то она уезжает, когда темно, приезжает, когда темно. Несправедливо, что только мы с мальчиками птиц видим».

Каждую птичку хочется показать тому, кто тебе дорог. Каждую понравившуюся строчку в книге ты немедленно хочешь прочесть вслух. Каждый цветок, закат, картину, запах, хлеб, вино, сыр пармезан — все хочется разделить поровну, иначе самому невкусно и ненужно: «Смотри!», «Понюхай!», «Попробуй!», «Откуси у меня!».

Может и Ева дала Адаму яблоко именно по этой причине?

«Будь собой»

Если человек не влюблен — он оценивает партнера довольно критически. Как бы он ни старался сдерживаться, а все равно прорывается: «Тебе бы похудеть, дорогуша», «Ты так странно смеешься», «Твой характер никто не выдержит кроме меня», «У тебя такой нос большой», «У тебя такая грудь маленькая». В особо ярого критикана превращается тот, кто давно уже подумывает о расставании, но решиться на это никак не может или надеется, что исправленная ты хоть как-то ему снова понравишься.

В итоге он регулярно перечисляет твои недостатки, а ты недоумеваешь: почему полгода назад его все вроде устраивало, а сейчас все не так?

Зато влюбленному все так, даже если о своих чувствах он молчит как партизан. Он не старается исправить тебя. Напротив! «Будь собой», — подбадривает он, когда ты не знаешь как поступить. «Ничего не меняй!» — восклицает, когда ты размышляешь не перекраситься ли в блондинку. «Отличный нос! — клянется небом и землей. — Самая лучшая грудь!». Все же прав наш мудрый народ: что у нелюбимого бородавка, то у любимого родинка.

«Я тебя встречу»

Много лет назад я увидела одну из серий реалити-шоу о жизни семейки Осборнов. Мама Шэрон усаживала детей в машину, чтобы ехать в аэропорт — встречать папу. Дети ворчали: «Зачем нам туда тащиться? Он сам не доедет?», Шэрон строго на них оглядывалась и они, явно передразнивая ее, сами же смеялись: «Потому что мы его люби-и-и-ииим!», садились в машину, ехали куда надо и потом радостно бросались к отцу с объятиями. Некоторым вещам надо учить подростков, подталкивать их в нужном направлении.

Но взрослые обычно уже понимают: если ты любишь — ты будешь встречать и провожать, навещать в больнице, отмечать годовщины, ждать у примерочных и ездить на скучные мероприятия, чтобы поддержать близкого человека. Это равнодушный мужчина отмахнется: «Ну возьми такси, что ты от меня-то хочешь?», «Да кому нужен твой отчетный концерт?», «Опять этот чертов День Святого Валентина!». А влюбленный захочет совершать все эти неудобные и вроде бы бессмысленные действия. Он украсит шариками квартиру, купит цветы и помчится в аэропорт, чтобы на час раньше тебя обнять: «Как я соскучился!» (чему еще стоит поучиться у мужчин, читайте здесь — прим. ред.). Другое дело, что ты, если тоже влюблена, будешь уговаривать его остаться дома: «Зачем тебе тащиться по пробкам? Я что, сама не доеду на такси? Не вздумай! Отдохни! Я тебе такой пармезан везу!».

Текст: Наталья Радулова