Клопп: «"Ливерпуль" будет ждать Окслейда-Чемберлена, как верная жена ждет мужа из тюрьмы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал тяжелую травму полузащитника клуба Алекса Окслейда-Чемберлена. Хавбек травмировал колено в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2) и в нынешнем сезоне больше не сыграет, в том числе и на чемпионате мира в России в составе сборной Англии.

«Если жизнь подсовывает вам лимон, сделайте из него лимонад. Алекс вернется. Мы будем ждать его, как верная жена ждет мужа из тюрьмы», — цитирует Клоппа readliverpoolfc.com.

24-летний игрок перешел в «Ливерпуль» из «Арсенала» летом 2017 года и провел за «красных» 46 матчей во всех турнирах, забив в них 5 мячей и сделав 8 результативных передач.