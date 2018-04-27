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Клопп: «"Ливерпуль" будет ждать Окслейда-Чемберлена, как верная жена ждет мужа из тюрьмы»
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Клопп: «"Ливерпуль" будет ждать Окслейда-Чемберлена, как верная жена ждет мужа из тюрьмы» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал тяжелую травму полузащитника клуба Алекса Окслейда-Чемберлена. Хавбек травмировал колено в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2) и в нынешнем сезоне больше не сыграет, в том числе и на чемпионате мира в России в составе сборной Англии.
«Если жизнь подсовывает вам лимон, сделайте из него лимонад. Алекс вернется. Мы будем ждать его, как верная жена ждет мужа из тюрьмы», — цитирует Клоппа readliverpoolfc.com.
24-летний игрок перешел в «Ливерпуль» из «Арсенала» летом 2017 года и провел за «красных» 46 матчей во всех турнирах, забив в них 5 мячей и сделав 8 результативных передач.
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