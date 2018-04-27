6 способов понравиться новым коллегам

В любой новый коллектив непросто влиться, особенно если ты сохраняешь баланс между карьерными достижениями и личной жизнью. Но раз ты должна стать частью новой команды, можешь попробовать несколько простых способов расположить коллег к себе и настроиться на общий результат.

1. Испеки что-то милое

Ключ к сердцу множества людей — сладости. Кексы, имбирное печенье, вафли — любое небольшое лакомство поможет тебе расположить к себе людей. Когда в офисе появляется еда, весь коллектив стекается к одному столу. Отличный способ собрать всех вместе, познакомиться со всеми и помочь отвлечься на 5 минут от своих обязанностей. Следи за тем, чтобы угощение не пахло слишком сильно и чтобы его было удобно есть руками. Для этой же цели отлично подойдут простые фрукты, вроде небольших нектаринов или винограда. Чего не стоит делать: печь большой «Наполеон», который создаст впечатление, что ты чересчур стараешься.

2. Подбирай образ

Кто-то может придерживаться строго дресс-кода, где-то просто сложился офисный стиль, а в некоторых коллективах абсолютно нормально ходить в спортивной одежде. Обрати внимание на то, к какому стилю тяготеют твои коллеги, и выбирай образы, которые будут сочетаться с новым офисом. Чего не стоит делать: подражать чужому образу, копируя все детали, и забывать про свой собственный стиль.

3. Угости соседа кофе

Наверняка в районе твоего офиса есть несколько заведений, которые варят кофе на вынос. Если отправляешься на перерыв, спроси у своих коллег, какой бы кофе они хотели. Так ты поможешь людям восполнить свою тягу к кофеину, а также поспособствуешь тому, чтобы они не отвлекались от своих задач. Кроме того, чувство благодарности наверняка приведет к ответной услуге. Чего не стоит делать: набирать стопку заказов, путать их между собой, но продолжать изображать услужливую официантку.

4. Поделись неловкой историей

Ничто не растопит лед между вами лучше, чем неловкая ситуация, в которой ты однажды оказывалась. Обменяйся историей о предыдущем опыте работы, например, о забавном случае с одним постоянным клиентом. Покажи, что доверяешь им серьезный секрет, потому что хочешь быть открытой. Чего не стоит делать: выбалтывать о романе предыдущего начальника с подчиненной, а также разглашать корпоративные тайны.

5. Отправляй мемы

Если ты сможешь заставить кого-то улыбаться хотя бы на пару минут, это значительно улучшит твои отношения с этим человеком. Может быть, это и банально, но если ты обладаешь хорошим чувством юмора, можешь отправлять в общие чаты забавные скриншоты или гифки. Следи за тем, чтобы случайно не потратить большую часть свободного времени на шутки — тебя на работу взяли не профессиональным поднимателем настроения. Кроме того, если вы находитесь в середине серьезного обсуждения нового договора — видео с вредным попугаем заставит всех сомневаться в твоей адекватности. Чего не стоит делать: не забывай прислушиваться к намекам — один из моих коллег точно не умеет и продолжает отправлять каждый день то, над чем абсолютно никто не смеется.

6. Цитируй популярное шоу Рискованный шаг, ведь не каждый может понять отсылку. Но если это сработает — ты найдешь среди коллег тех, кто разделяет твои интересы. От простого «зима близко» до «лифт не достоин» — поклонников популярных саг не так сложно найти. Будет с кем обсудить один фильм, непременно найдется и о чем поговорить дальше. Чего не стоит делать: с учетом неоднозначного отношения к блогерам в этой стране, вспоминать Дудя или Баженова может быть рискованно.