Скучающая мама везде носит фото сына в полный рост

Молодой человек по имени Далтон Росс решил поступить в университет. Загвоздка в том, что для того, чтобы учиться там, ему пришлось покинуть родительское гнездышко и уехать в другой город.

Он знал, что любящая семья будет очень скучать по нему. Поэтому он решил послать свой снимок в полный рост, чтобы немного развеять родительскую хандру.

boredpanda

Далтон думал, что его семья оценит шутку и поставит ростовое изображение в угол. Но не тут-то было!

Мать студента решила брать с собой снимок сына в полный рост повсюда, а ему присылать фотоотчеты. И вот что вышло:

boredpanda

Фотография Далтона присутствовала на всех семейных ужинах. У снимка студента даже было свое отдельное место за обеденным столом:

boredpanda

Несмотря на расстояние, сын всегда со своей семьей. И пусть даже просто на фотографии.