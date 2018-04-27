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Скучающая мама везде носит фото сына в полный рост
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Скучающая мама везде носит фото сына в полный рост 

Рамблер 1 час назад
Фото: boredpanda
Молодой человек по имени Далтон Росс решил поступить в университет. Загвоздка в том, что для того, чтобы учиться там, ему пришлось покинуть родительское гнездышко и уехать в другой город.
Он знал, что любящая семья будет очень скучать по нему. Поэтому он решил послать свой снимок в полный рост, чтобы немного развеять родительскую хандру.
boredpanda
Далтон думал, что его семья оценит шутку и поставит ростовое изображение в угол. Но не тут-то было!
Мать студента решила брать с собой снимок сына в полный рост повсюда, а ему присылать фотоотчеты. И вот что вышло:
boredpanda
Фотография Далтона присутствовала на всех семейных ужинах. У снимка студента даже было свое отдельное место за обеденным столом:
boredpanda
Несмотря на расстояние, сын всегда со своей семьей. И пусть даже просто на фотографии.
boredpanda
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