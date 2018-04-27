Гвардиола: «История „Барселоны“ последних 15 лет была бы невозможна без Иньесты» 

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об Андресе Иньесте, который ранее заявил, что летом покинет «Барселону».
"Я мог бы очень долго говорить о том, какое значение для «Барселоны» и футбола имеет Андрес. История «Барселоны» последних 15 лет была бы невозможна без него. Я хочу поблагодарить его, ведь, просто играя и творя на поле, он помог мне понять футбол лучше.
Добавьте сюда то количество титулов, которые он завоевал, и его игровую манеру, которая служит примером, как нужно оставаться профессионалом на поле и за его пределами. Спасибо тебе огромное за все, что ты сделал, всего тебе наилучшего в дальнейшем" — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Напомним, что Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год.