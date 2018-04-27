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Гвардиола: «История „Барселоны“ последних 15 лет была бы невозможна без Иньесты»
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Гвардиола: «История „Барселоны“ последних 15 лет была бы невозможна без Иньесты» 

Soccer News 50 минут назад
Фото: Soccer News
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об Андресе Иньесте, который ранее заявил, что летом покинет «Барселону».
"Я мог бы очень долго говорить о том, какое значение для «Барселоны» и футбола имеет Андрес. История «Барселоны» последних 15 лет была бы невозможна без него. Я хочу поблагодарить его, ведь, просто играя и творя на поле, он помог мне понять футбол лучше.
Добавьте сюда то количество титулов, которые он завоевал, и его игровую манеру, которая служит примером, как нужно оставаться профессионалом на поле и за его пределами. Спасибо тебе огромное за все, что ты сделал, всего тебе наилучшего в дальнейшем" — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Напомним, что Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год.
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