Ван Дейк расхвалил атакующее трио «Ливерпуля»

"Им не нужно давать шанс. Они такие подвижные, так нацелены на гол. Раздают передачи друг другу, никто не жадничает, все хотят сделать что-то друг для друга.

Играть против них — это кошмар. Если ты центральный защитник, то ты знаешь, что эти трое будут прессинговать тебя не один и не два раза, а всю игру. Не хочется с ними сталкиваться" — приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.