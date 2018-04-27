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Ван Дейк расхвалил атакующее трио «Ливерпуля»
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Ван Дейк расхвалил атакующее трио «Ливерпуля» 

Soccer News 37 минут назад
Фото: Soccer News
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк лестно отозвался об атаке команды, которую составляют Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане.
"Им не нужно давать шанс. Они такие подвижные, так нацелены на гол. Раздают передачи друг другу, никто не жадничает, все хотят сделать что-то друг для друга.
Играть против них — это кошмар. Если ты центральный защитник, то ты знаешь, что эти трое будут прессинговать тебя не один и не два раза, а всю игру. Не хочется с ними сталкиваться" — приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.
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