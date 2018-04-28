Что с мужчинами, которые думают, что они женщины

Синдром тестикулярной феминизации (или синдром Морриса) — это врожденное заболевание людей мужского пола (с набором хромосом XY), которое связано со снижением или полной потерей чувствительности к андрогенам — мужским половым гормонам. Человек с этим заболеванием выглядит как женщина, а генетически является мужчиной. При этом уровень нечувствительности к гормонам может различаться, поэтому симптомы могут проявляться в разной степени.

Синдром тестикулярной феминизации — это очень редкое заболевание, с которым по данным разных авторов сталкиваются от 1 из 65 000 до 1 из 10 000 мужчин. Такой разброс связан с тем, что довольно часто заболевание остается ­нераспознанным.

История синдрома Морриса

Синдром впервые был описан в 1817 году в трактате De Hermaphroditorum Natura Tractatus Anatomico-Physiologico-Pathologicus. Его автором был баварский врач, который описал, как при вскрытии 23-летней женщины обнаружил яички, но при этом не смог найти матку и яичники. После этого, в 1893 году, профессор Московского университета Сергей Иванович Благоволин впервые в русской медицинской литературе описал данный синдром.

Наиболее полно синдром тестикулярной феминизации был описан только в 1953 году, американским гинекологом Джоном Моррисом. Он изучил и объединил описание 80 клинических случаев, которые можно было найти в медицинской литературе того времени, и два клинических случая из собственной ­практики.

Профессор генетики Владимир Эфроимсон предполагал, что у Жанны д'Арк был синдром тестикулярной феминизации. Поэтому иногда синдром Морриса — называют синдром Жанны д'Арк.

Некоторые генетики и историки считают, что от синдрома тестикулярной феминизации страдала и королева Англии Елизавета Тюдор. Елизавета так и не вышла замуж и не родила наследника престола. Многие объясняют ее стойкое нежелание связывать себя узами брака неким изъяном, из‑за которого Елизавета была бесплодна. В письме, которое написала ей Мария Стюарт, прямо говорится, что Елизавета «физически не такая, как все ­женщины».

Как проявляется синдром тестикулярной феминизации? Люди с синдромом Морриса, чаще всего замечают первые симптомы во время пубертатного периода: у них отсутствует оволосение и менструации. Взрослые женщины с этим заболеванием сталкиваются с отсутствующими менструациями и бесплодием.

Врачи выделяют две формы синдрома тестикулярной феминизации: полную и неполную. Для полной формы свойственен абсолютно женский фенотип: женское телосложение, хорошо развитые молочные железы, женские наружные половые органы, отсутствие яичников. Неполная же форма характеризуется интерсексуальным телосложением, недоразвитостью молочных желез и пенисоподобным клитором.

Можно ли вылечить синдром Морриса?

На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ без четкого определения слова «вылечить». С одной стороны, человек с синдромом тестикулярной феминизации никогда не сможет зачать ребенка — из-за особенностей гормонального фона и строения половой системы. С другой стороны, пациентов с синдромом чаще всего «приводят» к одному полу, чтобы те могли вести полноценную жизнь. В случае диагностики в детстве, яички сохраняют до развития вторичных половых признаков. Но при подозрении на приобретение нормальными клетками свойств злокачественной опухоли, их удаляют. После этого назначают эстрогенотерапию до формирования женской внешности с последующим переходом на эстроген-гестагенные препараты. При диагностике заболевания во взрослом возрасте, яички не удаляют, поскольку они являются источником гормонов. Человек с полной формой синдрома чаще всего осознает себя как женщина и именно этот пол закреплен за ним юридически. При неполной форме синдрома и мужском самосознании, проводят андрогенотерапию — то есть, терапию препаратами с мужскими гормонами. Но так как этот способ не всегда эффективен, большая часть пациентов предпочитает женский пол.