Пирло поклонился Иньесте. Фото 

Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Милана» Андреа Пирло в своем Инстаграме обратился к полузащитнику Андресу Иньесту, решившему покинуть «Барселону». Бывший хавбек сборной Италии опубликовал фотографию, где он, присев на колено, подает испанцу руку. «Дон Андрес», — написал Пирло. Вчера 33-летний Иньеста объявил, что покинет «Барселону» по окончании это сезона. Он выступал в команде на протяжении 16 лет, выиграв за это время 31 трофей.
Don Andres 👏👏👏
Публикация от Andrea Pirlo Official (@andreapirlo21) 28 Апр 2018 в 5:42 PDT