Пол Штястны: Наши голы получились простыми, а когда начинаем мудрить, возникают проблемы

Форвард «Виннипега» Пол Штястны прокомментировал победу над «Нэшвиллом» (4:1) в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

«Виннипег» одержал победу в Нэшвилле и вышел вперед в серии

«Очень важно, когда ты реализовываешь свои шансы, — приводит слова Штястны официальный сайт НХЛ. — Когда у тебя есть моменты, ты должен забивать. В этом матче мы вообще ни разу не играли в большинстве. Иногда, когда ты получаешь численное преимущество, то лучше чувствуешь шайбу, создаешь больше остроты у чужих ворот и голевых ситуаций.

Но даже без большинства мы смогли забить четыре гола. И они получились довольно простыми. А вот когда мы начинаем мудрить, пытаемся что-то накрутить на площадке, то сразу возникают проблемы. Нужно просто идти на ворота и забивать, что мы и сделали».

Отметим, что на счету Штястны второй гол «Виннипега», ставший в итоге победным.

Второй матч серии пройдет 29 апреля также на льду «Нэшвилла».